New Wrap – nhà sản xuất màng bọc thực phẩm tiện lợi, thân thiện môi trường

ⓒ NEWWRAP

Sở hữu nhiều cái “đầu tiên” trong ngành đóng gói thực phẩm





Hôm nay, chúng tôi sẽ giới thiệu về New Wrap, doanh nghiệp dẫn đầu làn sóng mới về đóng gói thực phẩm. Giám đốc Lee Jong-gwon giới thiệu.





Thành lập năm 2005, New Wrap là nhà sản xuất vật liệu đóng gói thực phẩm gia đình gồm màng bọc thực phẩm polyetylen, găng tay vệ sinh, túi khóa kéo, giấy bạc, giấy gói thân thiện với môi trường. New Wrap là doanh nghiệp đầu tiên trong ngành nhận được ba chứng chỉ hàng đầu, trong đó có Chứng chỉ phát thải carbon năm 2011, Chứng chỉ SQF 2000, một trong 6 tiêu chuẩn của Hiệp hội An toàn thực phẩm toàn cầu (GFSA) năm 2013. SQF là chứng nhận kiểm soát chất lượng thực phẩm theo Tiêu chuẩn HACCP về những nguyên tắc sử dụng trong thiết lập hệ thống quản lý an toàn thực phẩm. Lần lượt vào năm 2014 và 2016, công ty đã nhận được chứng nhận môi trường EL727 và EL606 đầu tiên trong ngành phát triển sản phẩm bao bì thân thiện với môi trường.





Phát triển sản phẩm màng bọc thực phẩm với dao cắt trượt nhựa





Trước khi thành lập công ty New Wrap, Giám đốc Lee Jong-gwon từng phụ trách bán hàng tại một công ty vật liệu đóng gói thực phẩm trong 10 năm. Các chuỗi siêu thị bán lẻ lớn bắt đầu xuất hiện tại Hàn Quốc những năm 1990, tới đầu những năm 2000 đã thay đổi căn bản ngành phân phối, tăng nhu cầu sản phẩm nhãn hiệu tư nhân. Nhận thấy nhu cầu sản phẩm tư nhân ngày càng tăng, Giám đốc Lee đã quyết định bắt đầu kinh doanh riêng. Thời điểm đó, màng bọc nylon chỉ có hai kích thước là 20 cm và 30 cm. New Wrap đã cung cấp màng bọc kích thước 25 cm, mở ra một “đại dương xanh”. Thử nghiệm của New Wrap đã nhận được phản ứng tích cực từ chuỗi cửa hàng giảm giá. Chỉ một năm sau khi thành lập, Doanh nghiệp đã tạo dựng được chỗ đứng tại các chuỗi siêu thị lớn. Nhưng Giám đốc Lee Jong-gwon chưa bằng lòng với thành quả đã đạt được. Ông cho rằng sự cạnh tranh khốc liệt giữa các chuỗi cửa hàng giảm giá sẽ khiến các nhà cung cấp lao vào một cuộc chiến cam go hơn. Do đó, ông đã đầu tư lợi nhuận kiếm được vào máy móc để tăng năng suất. Hiện tại, New Wrap có thể sản xuất hơn 100 loại vật liệu đóng gói thực phẩm, con số lớn nhất trong các nhà cung cấp tại Hàn Quốc. Đặc biệt, sản phẩm đặc trưng của doanh nghiệp là New Sliding Cutter Wrap, màng bọc thực phẩm tích hợp lưỡi dao cắt trượt. Giám đốc Lee Jong-gwon cho biết.





Màng bọc thực phẩm thông thường không dễ cắt, hay bị dính, và có thể khiến người dùng bị thương do lưỡi dao cắt bằng kim loại. Công nghệ màng bọc thực phẩm tích hợp dao cắt nhựa của chúng tôi đã giải quyết được những vấn đề này, và đã được cấp bằng sáng chế. Kết cấu hỗ trợ tích hợp với hộp đựng cho phép người dùng cắt màng bọc dễ dàng. Dao cắt trượt bằng nhựa thay vì kim loại gắn vào miệng hộp cũng giúp cắt màng bọc an toàn hơn. Màng bọc có thể dễ dàng bám trên nhiều bề mặt khác nhau. Sản phẩm này đã được đón nhận nồng nhiệt trên thị trường.





ⓒ NEWWRAP

Không ngừng nỗ lực để tạo ra sản phẩm mới





Với mỗi sản phẩm mới, New Wrap luôn ưu tiên thu thập, lắng nghe ý kiến phản hồi của người tiêu dùng và đánh giá khiếu nại. Màng bọc của New Wrap đã bổ sung dao trượt bằng nhựa, cùng một lớp phủ trên vỏ giúp màng bọc không bị co lại sau khi cắt. Doanh nghiệp vẫn tiếp tục nỗ lực đem lại nhiều thuận tiện cho người tiêu dùng. Giám đốc Lee Jong-gwon chia sẻ thêm.





Tình cờ thấy cuộn giấy vệ sinh đục lỗ tại một nhà vệ sinh, tôi đã tự hỏi liệu có thể sản xuất màng bọc thực phẩm theo cách tương tự và dễ xé hơn không? Nhưng quan trọng là chi phí. Màng bọc là sản phẩm dùng một lần. Chỉ cần tăng giá 10% đã có thể khiến người tiêu dùng từ chối sản phẩm, dù ý tưởng có xuất sắc đến đâu. Trên thực tế, có thể sản xuất loại màng bọc dễ cắt thành từng miếng, nhưng lợi nhuận có thể giảm 40% so với cách truyền thống, và dễ xảy ra lỗi hơn. Tôi đã quyết định giảm 30% kích thước giấy bọc. Trên thực tế, kích thước màng bọc đã giữ nguyên suốt 30 năm qua. Một ống nhỏ hơn nghĩa là túi bọc nhỏ hơn, hộp nhỏ hơn, góp phần tiết kiệm chi phí hậu cần. Nhờ đó, chúng tôi có thể phát hành sản phẩm mới mà không cần tăng giá.





Nhà vô địch về màng bọc thực phẩm thân thiện với môi trường





New Wrap đã tốn khá nhiều thời gian để phát triển loại màng bọc mới sau nhiều lần thất bại. Tuy nhiên, doanh nghiệp không bao giờ từ bỏ nỗ lực phát triển đổi mới. New Wrap đã tạo ra hộp màng bọc thực phẩm có thể xé dọc theo đường đục lỗ. Sản phẩm này đã được vinh danh tại Giải thưởng ý tưởng sản phẩm Seoul (Seoul Award Idea Products). Hiện nay, New Wrap đang thúc đẩy phát triển sản phẩm thân thiện với môi trường. Ông Lee Jong-gwon cho biết.





Sản phẩm dùng một lần có thể không có lợi cho môi trường. Do đó, ngày càng nhiều người tiêu dùng tại các nước tiên tiến tìm kiếm các sản phẩm thân thiện với môi trường. Chúng tôi đang tiến đến giai đoạn tiếp theo là phát triển các “sản phẩm xanh”. Chúng tôi đang thay đổi khẩu hiệu từ “Cuộc sống mới, màng bọc mới” (New Life, New Wrap) sang “Môi trường mới, cuộc sống mới, màng bọc mới” (New Eco, New Life, New Wrap). Đặc biệt, với chúng tôi, giải quyết khiếu nại của người tiêu dùng là cực kỳ quan trọng. Chúng tôi tin là sẽ trở thành nhà vô địch thực thụ trong ngành bằng một sản phẩm không nhận được bất kỳ phàn nàn nào từ người tiêu dùng. Chúng tôi hy vọng các sản phẩm của New Wrap sẽ không thể thiếu trong các nhà bếp trên toàn thế giới, giống như muối trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta.





New Wrap đang thách thức định kiến màng bọc một lần là thủ phạm chính gây ô nhiễm môi trường. Doanh nghiệp bắt đầu sử dụng các loại cây như ngô và mía để sản xuất màng bọc có thể tự phân hủy sau 18 tháng. New Wrap đã thu hút chú ý đặc biệt ở nước ngoài và được bình chọn là sản phẩm “Tiếp thị thử nghiệm” (Test marketing) tại một chuỗi siêu thị Hàn Quốc ở Trung Quốc năm 2012. Rõ ràng New Wrap đang góp phần xây dựng những căn bếp khỏe và thuận tiện hơn.