Tình hình năng lượng Bắc Triều Tiên

Chính phủ Hàn Quốc luôn nhấn mạnh hợp tác kinh tế song phương với Bắc Triều Tiên trên các tuyến đường sắt xuyên biên giới và các dự án vốn xã hội khác, như một phần trong nỗ lực cải thiện quan hệ liên Triều. Trong bối cảnh dịch corona-19 bùng nổ, chính giới Hàn Quốc gần đây đã đề cập đến khả năng tái kích hoạt tổ hợp công nghiệp liên Triều, hiện đang bị đình chỉ ở Bắc Triều Tiên, để sản xuất khẩu trang.

Để thực hiện các dự án kinh tế liên quan đến miền Bắc, cung ứng đủ điện là rất cần thiết. Bắc Triều Tiên rất coi trọng công nghiệp điện, một trong những ngành công nghiệp chủ chốt ở bất kỳ quốc gia nào. Hôm nay, chúng ta sẽ tìm hiểu về tình hình năng lượng ở Bắc Triều Tiên từ bà Kang Mi-jin, phóng viên báo trực tuyến Daily NK.



Các nhà máy nhiệt điện lỗi thời, hiệu suất kém

Bắc Triều Tiên phụ thuộc rất nhiều vào thủy điện. Theo Cục thống kê quốc gia Hàn Quốc, trong năm 2016, thủy điện chiếm 54% nguồn cung cấp điện của miền Bắc, theo sau là nhiệt điện với 46%. Ở Hàn Quốc, điện năng sản xuất từ các nhà máy nhiệt điện chiếm 65%, năng lượng hạt nhân khoảng 30%, và 3,6% từ năng lượng tái tạo mới. Bắc Triều Tiên sản xuất một lượng than rất lớn, nhưng các nhà máy nhiệt điện vẫn hoạt động kém hiệu quả do trang thiết bị lỗi thời, khả năng cung ứng điện thấp và hư hỏng thường xuyên. Vì lý do này, miền Bắc đã tăng cường sản xuất thủy điện. Trên thực tế, chi phí thủy điện tương đối thấp.

Nguồn cung từ thủy điện không ổn định

Bắc Triều Tiên thường xuyên thiếu nước một phần vì hạn hán. Do đó, phụ thuộc nhiều vào thủy điện sẽ dẫn đến cung cấp năng lượng không ổn định. Theo Cục thống kê quốc gia Hàn Quốc, Bắc Triều Tiên sản xuất 24,9 tỷ kWh (kilowatt giờ) trong năm 2018, chỉ bằng 1/23 của Hàn Quốc là 570,6 tỷ kWh. Đây là mức chênh lớn nhất kể từ khi dữ liệu liên quan về năng lượng của 2 miền bắt đầu được tổng hợp năm 1965. Chênh lệch lớn về năng lực sản xuất năng lượng cũng phản ánh khác biệt rõ rệt trong đời sống ở hai miền Nam-Bắc.

Gần đây, người dân Bắc Triều Tiên đã phần nào khắc phục tình trạng thiếu năng lượng bằng cách sử dụng nhiệt mặt trời để cung cấp điện cho ngôi nhà của họ. Ngày 21/3 vừa qua, trang web tuyên truyền đối ngoại “Triều Tiên ngày nay” của miền Bắc báo cáo hệ thống sản xuất năng lượng mặt trời ở Bình Nhưỡng đã tăng 2,5 lần so với năm trước. Chính quyền Bắc Triều Tiên khuyến khích người dân nhận hoặc lắp đặt các tấm pin năng lượng mặt trời, và nhanh chóng cấp giấy phép giao dịch cho mục đích đó. Nhiều người phải chi tiền túi để mua các tấm pin mặt trời, do nguồn điện chính quyền cung cấp không ổn định.

Nhà nước khuyến khích người dân tự giải quyết vấn đề thiếu điện

Chính quyền Bắc Triều Tiên khuyến khích người dân tự giải quyết vấn đề thiếu điện, kêu gọi các địa phương nỗ lực hết sức để đạt tự lực điện năng. Báo Lao động ngày 25/3 đã đưa tin về tình hình cạnh tranh khốc liệt giữa các địa phương để phát triển công nghiệp. Bài báo ca ngợi các tỉnh, thành phố và quận, huyện đã phát huy tiềm năng tự thân để khắc phục vấn đề thiếu hụt năng lượng. Bằng cách này, Bắc Triều Tiên càng thúc đẩy cạnh tranh sản xuất năng lượng giữa các địa phương.

Nhiều tiềm năng cho hợp tác liên Triều về năng lượng

Bắc Triều Tiên đã nỗ lực sử dụng nhiều biện pháp khác nhau để giải quyết tình trạng thiếu năng lượng, tuy vậy, nước này vẫn thiếu điện nghiêm trọng. Trước tình hình đó, chính phủ Hàn Quốc đã liên tục tìm cách hỗ trợ tăng nguồn cung năng lượng ở Bắc Triều Tiên. Nhiều chuyên gia đề xuất phương án các công ty Hàn Quốc tham gia dự án cải tạo các nhà máy điện cũ ở miền Bắc. Hàn Quốc cũng có thể xây dựng một tổ hợp năng lượng liên Triều tại thành phố Nampo, tỉnh Nam Pyongan của miền Bắc để tăng cường hợp tác. Có khá nhiều dự án hợp tác triển vọng giữa Hàn Quốc và Bắc Triều Tiên, hy vọng hai miền Nam-Bắc bán đảo Hàn Quốc có thể chung tay giải quyết tình trạng thiếu điện kinh niên ở miền Bắc.