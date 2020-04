Hàn Quốc lần đầu tổ chức khai giảng trực tuyến

ⓒYONHAP News

Các trường học trên toàn Hàn Quốc sẽ tổ chức khai giảng trực tuyến lần đầu tiên trong lịch sử trong năm học mới 2020. Ủy ban phòng chống tai nạn và quản lý an toàn trung ương do Thủ tướng trực tiếp chỉ đạo và Bộ Giáo dục Hàn Quốc ngày 31/3 đã công bố quyết định tổ chức khai giảng trực tuyến trên cả nước trong tháng 4. Sau khi cân nhắc diễn biến dịch COVID-19, khả năng kiểm soát lây nhiễm và công tác chuẩn bị khai giảng tại các trường, Chính phủ nhận định khó tổ chức khai giảng trực tiếp trong thời điểm hiện nay.

Khai giảng trực tuyến

Bộ Giáo dục Hàn Quốc cho biết học sinh lớp 12 và lớp 9 sẽ khai giảng trực tuyến đầu tiên vào ngày 9/4. Học sinh các lớp còn lại sẽ khai giảng lần lượt vào ngày 16/4 và 20/4. Sau khi khai giảng, các trường sẽ tiến hành giảng dạy từ xa trực tuyến cho học sinh. Như vậy là lần đầu tiên trong lịch sử, 5,4 triệu học sinh các bậc tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông trên toàn Hàn Quốc sẽ không đến trường, mà bắt đầu năm học mới theo hình thức trực tuyến. Lịch khai giảng ban đầu là vào đầu tháng 3. Nhưng do dịch COVID-19 diễn tiến nghiêm trọng, Chính phủ Hàn Quốc đã phải hoãn lịch khai giảng 4 lần. Trong tổng số ngày học bắt buộc là 190 ngày, Bộ Giáo dục quyết định cắt giảm 13 ngày đối với học sinh lớp 9 và lớp 12, 17 ngày với học sinh lớp 4,5,6,7,8,10,11, và 19 ngày với học sinh lớp 1,2,3. Đối với bậc mẫu giáo, Bộ Giáo dục sẽ tiếp tục cho các trường nghỉ vô thời hạn tới khi có thông báo tiếp theo, cân nhắc tới khả năng kiểm soát lây nhiễm và đặc thù của quá trình đào tạo bậc học này là tập trung vào các trò chơi. Cùng với đó, Bộ Giáo dục quyết định lùi hai tuần lịch thi tuyển sinh đại học sang ngày 3/12. Thời gian các trường tiếp nhận hồ sơ tuyển sinh là từ ngày 7-11/1 năm sau. Danh sách trúng tuyển sẽ được công bố vào ngày 6/2/2021.

Các đối sách bổ sung

Tổ chức khai giảng trực tuyến là không thể tránh khỏi trong bối cảnh dịch COVID-19 vẫn chưa được kiểm soát như hiện nay. Tuy nhiên, điều đáng lo ngại là các trường khai giảng trong khi vẫn chưa chuẩn bị, thực hành đầy đủ. Cả giáo viên và học sinh đều chưa sẵn sàng cho giờ học trực tuyến, nên sẽ khó tránh khỏi nhiều trở ngại trong quá trình học tập, giảng dạy. Theo đó, Bộ Giáo dục quyết định dành hai ngày sau lễ khai giảng giúp giáo viên và học sinh thích ứng với việc dạy và học từ xa. Trong hai ngày này, học sinh sẽ có cơ hội thực hành sử dụng các nền tảng học tập từ xa và nắm bắt nội dung giờ học. Các trường cũng có thể tận dụng thời gian này để tổ chức các buổi hướng dẫn học sinh về cách điểm danh, đánh giá môn học. Một vấn đề lớn khác là nhiều học sinh không có thiết bị cần thiết như máy tính phục vụ riêng cho mục đích học tập trực tuyến. Theo kết quả khảo sát do Bộ Giáo dục tiến hành tới ngày 30/3 với khoảng 67% trường học trên cả nước, có khoảng 170.000 học sinh không có các thiết bị điện tử thông minh. Do vậy, Bộ quyết định hỗ trợ 230.000 thiết bị thông minh cho những học sinh đăng ký. Ngoài ra, Bộ Giáo dục sẽ cho phép học sinh sử dụng phòng máy tính tại trường học, tất nhiên dưới sự quản lý phòng dịch chặt chẽ, trong trường hợp học sinh không có mạng internet hay máy in tại nhà.

Học tập trực tuyến dự kiến sẽ gây nhiều khó khăn cho những học sinh có hoàn cảnh đặc biệt, như học sinh khuyết tật, con em gia đình đa văn hóa. Bộ Giáo dục sẽ cung cấp tài liệu học từ xa kèm phụ đề, ngôn ngữ ký hiệu, chữ nổi cho những học sinh khiếm thị, khiếm thính. Bộ cũng sẽ cân nhắc mức độ và loại hình khuyết tật để hỗ trợ giảng dạy tại nhà cho học sinh. Với những học sinh là con em gia đình đa văn hóa, Bộ sẽ tăng cường hỗ trợ đa ngôn ngữ, cung cấp các nội dung học tập trực tuyến giúp các em nâng cao trình độ tiếng Hàn.

Ý nghĩa và triển vọng

Dù đây là một quyết định bất khả kháng, nhưng khai giảng trực tuyến cũng có thể trở thành cơ hội để các trường ứng dụng phương thức đào tạo mới, phổ cập và khai thác các thiết bị điện tử thông minh, trải nghiệm nền giáo dục tương lai, tìm ra những vấn đề cần hoàn thiện. Tuy nhiên, cộng đồng đều đồng tình rằng giảng dạy trực tiếp vẫn là nguyên tắc căn bản. Do vậy, Bộ Giáo dục sẽ cân nhắc tổng hợp tình hình, theo dõi sát sao diễn biến dịch COVID-19 để xem xét phương án tiến hành song song cả giờ học trực tiếp và giờ học từ xa, có thể áp dụng từ cuối tháng 4.