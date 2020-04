Lee Mi-yeon, Ji Jin-hee xem xét tham gia dự án remake của siêu phẩm đài BBC “Undercover”

ⓒ YONHAP News

Truyền thông Hàn Quốc ngày 6/4 đưa tin đài JTBC đang lên kế hoạch làm lại bộ phim truyền hình “Undercover” của đài BBC, với hai diễn viên chính là Ji Jin-hee và Lee Mi-yeon.





Một nguồn tin từ công ty đại diện Starship của Lee Mi-yeon tiết lộ với King Kong: “Nữ diễn viên đã nhận được đề nghị tham gia bộ phim này và hiện đang cân nhắc.” Đại diện của Ji Jin-hee cũng cho biết: “Anh ấy đang tích cực xem xét đề nghị. Vẫn chưa có quyết định chính thức nào cả.”





“Undercover” là bộ phim truyền hình sản xuất năm 2016 của đài BBC, xoay quanh câu chuyện về một nữ luật sư người Anh trong trận chiến dài kỳ chứng minh sự trong sạch của một người đàn ông đang chuẩn bị nhận án tử hình tại Mỹ. Trong khi đó, quá khứ về chồng của nữ luật sư lại quay về ám ảnh người đàn ông này, khiến anh chấp nhận làm bất cứ điều gì để che giấu những chuyện đã xảy ra. Phiên bản remake của Hàn Quốc sẽ được thực hiện bởi đạo diễn Song Hyun-wook, người đứng sau thành công của hai dự án tâm lý tình cảm nổi tiếng: Another Oh Hae-young (Lại Là em Oh Hae-young) và Beauty Inside (Vẻ Đẹp Tiềm Ẩn).





Nếu Ji Jin-hee xác nhận tham gia Undercover, đây sẽ là dự án remake tiếp theo kể từ bộ phim “Designated Survivor: 60 Days” (Tổng thống bất đắc dĩ) của đài tvN hồi giữa năm ngoái. Nếu Lee Mi-yeon cũng xác nhận góp mặt trong Undercover, đây sẽ là dự án truyền hình chính thức sau 10 năm của nữ diễn viên kể từ “The Great Merchant Kim Man-deok” trên kênh KBS năm 2010.