Các tiệm tóc ở Bắc Triều Tiên

Khi thời tiết ấm dần lên, nhiều người có nhu cầu thay đổi kiểu tóc để đón xuân. Thời gian này trong năm, các tiệm làm tóc thường chật kín khách, mặc dù nhiều người đã hạn chế ra ngoài do lo ngại sự lây lan của dịch corona-19.

Ở Hàn Quốc, mở tiệm làm đẹp là một trong những lựa chọn kinh doanh phổ biến nhất cho những người cân nhắc kinh doanh riêng. Theo Cơ quan thuế quốc gia (NTS), năm 2017, đã có khoảng 66.000 tiệm làm tóc ở Hàn Quốc so với con số dự đoán trong ngành là 80.000. Tất nhiên, các tiệm tóc ở xứ sở kimchi được điều hành riêng lẻ bởi các cá nhân. Tuy nhiên, quốc gia láng giềng phía Bắc lại không vận hành các tiệm tóc như vậy. Hôm nay, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về các tiệm làm tóc ở miền Bắc cùng bà Kang Mi-jin, người Bắc Triều Tiên đã đào thoát, hiện đang là phóng viên báo trực tuyến Daily NK tại Seoul.



Các tiệm làm tóc chính thống do Nhà nước vận hành và quản lý

Khách hàng thường xuyên của các tiệm làm đẹp được cấp phép ở Bắc Triều Tiên chủ yếu là trung niên trên 40 tuổi, vì họ tuân theo các hướng dẫn phong cách của Chính phủ, thay vì tìm kiếm những kiểu tóc mới nhất. Các kiểu tóc tiêu biểu do Chính phủ đề xuất thường được treo lên tường các tiệm làm đẹp. Không có gì ngạc nhiên khi những thanh niên độ tuổi 20 am hiểu xu hướng thời thượng hiếm khi đến các tiệm tóc của Nhà nước.

Giới trẻ Bắc Triều Tiên thích đến các tiệm làm đẹp tư nhân, bởi các cơ sở này có thể đáp ứng nhu cầu khách hàng mà không bị Chính phủ can thiệp. Ở đó, khách hàng có thể thoải mái thay đổi kiểu tóc cho hợp mốt. Họ cũng được tự do lựa chọn màu nhuộm theo ý thích.





Nhiều người theo đuổi mốt tóc Hàn Quốc

Người miền Bắc đến các tiệm tóc hầu hết đều được cho là muốn làm kiểu tóc giống các diễn viên trong các bộ phim truyền hình Hàn Quốc nhập lậu, vì phong cách Hàn Quốc luôn được coi là hợp thời trang.

Không chỉ những người nổi tiếng Hàn Quốc, Đệ nhất phu nhân Bắc Triều Tiên Ri Sol-ju cũng đang thu hút sự chú ý của nhiều phụ nữ miền Bắc, vì kiểu tóc sang trọng khi tham dự các sự kiện cộng đồng càng tôn vinh hình ảnh quý phái, sành điệu của bà. Những người muốn sao chép kiểu tóc của Đệ nhất phu nhân thường đến các tiệm làm đẹp tư nhân. Cũng dễ hiểu vì sao giá cả ở các tiệm tư nhân đắt hơn nhiều so với các tiệm Nhà nước. Người miền Bắc phải tiết kiệm tiền trong một thời gian khá dài để có thể đến một tiệm tóc tư nhân.





Chính phủ kiểm soát kiểu tóc của người dân

Ngày 28/2, một tờ báo của chính quyền Bắc Triều Tiên đã bình luận rằng các kiểu tóc đơn giản như tóc ngắn, tóc đuôi ngựa và tóc tết là lý tưởng cho phụ nữ. Với tiêu đề “Trang phục trang nhã, kiểu tóc thanh lịch”, tờ báo dân chủ Triều Tiên của miền Bắc kêu gọi phụ nữ hạn chế để tóc dài. Theo đó, phụ nữ có thể nghĩ rằng mái tóc dài khiến họ trông đẹp hơn, nhưng thực ra không phải vậy. Bài viết thậm chí còn tuyên bố tóc dài có thể ảnh hưởng đến trí thông minh của con người, vì cơ thể phải tiêu thụ nhiều dinh dưỡng hơn để tóc phát triển. Tại sao Bắc Triều Tiên vẫn còn kiểm soát kiểu tóc của người dân thông qua bài báo tuyên truyền?

Chính quyền Bắc Triều Tiên kiểm soát kiểu tóc của phụ nữ, nhưng ngày càng nhiều khách hàng chọn làm tóc tại các tiệm làm đẹp tư nhân, mặc dù giá đắt hơn tới 20 lần so với các tiệm do Nhà nước điều hành. Số lượng tiệm làm tóc tư nhân đang tăng lên đáng kể. Nhiều phụ nữ trẻ ở miền Bắc tiết kiệm từng đồng một để theo đuổi phong cách Hàn Quốc, phản ánh mong muốn bắt kịp các xu hướng và mốt mới nhất của người dân nơi đây. Rõ ràng, nhận thức về văn hóa của người dân Bắc Triều Tiên đang thay đổi đáng kể.