Kết quả kinh doanh quý I khả quan của ngành điện tử Hàn Quốc

Theo số liệu sơ bộ công bố ngày 7/4, trong quý I vừa qua, hãng điện tử Samsung và LG của Hàn Quốc vẫn đạt kết quả kinh doanh khả quan vượt ngoài dự đoán của thị trường, bất chấp tác động của đại dịch COVID-19. Samsung đạt doanh thu 55.000 tỷ won (45,27 tỷ USD), lợi nhuận kinh doanh 6.400 tỷ won (5,27 tỷ USD). LG đạt doanh thu 14.700 tỷ won (12,1 tỷ USD), lợi nhuận kinh doanh 1.090 tỷ won (897,1 triệu USD).

Kết quả kinh doanh của điện tử Samsung và LG

Doanh thu trong quý I của điện tử Samsung giảm 8,1% so với quý trước, lợi nhuận kinh doanh giảm 10,6%. Tuy nhiên, nếu so với cùng kỳ năm ngoái, doanh thu của hãng đã tăng 4,9%, lợi nhuận kinh doanh tăng 7,2%. Số liệu sơ bộ trên không công bố cụ thể kết quả từng lĩnh vực kinh doanh của hãng. Tuy nhiên theo nhận định của giới doanh nghiệp, doanh thu lĩnh vực chíp bán dẫn của Samsung đạt khoảng 17.000 tỷ won (gần 14 tỷ USD), lợi nhuận kinh doanh đạt 4.000 tỷ won (3,3 tỷ USD). Lợi nhuận kinh doanh mảng công nghệ thông tin và di động đạt khoảng 2.000 tỷ won (1,65 tỷ USD), điện tử gia dụng từ 500 đến 700 tỷ won (411,6 đến 576,2 triệu USD). Tuy nhiên, lĩnh vực màn hình được cho là thua lỗ từ 400 đến 600 tỷ won (329,2 đến 493,9 triệu USD) do đơn giá màn hình tinh thể lỏng (LCD) giảm và nhu cầu màn hình đi-ốt phát quang hữu cơ (OLED) cỡ vừa và nhỏ giảm.

Kết quả kinh doanh của hãng điện tử LG còn gây bất ngờ hơn nữa với thị trường. Mặc dù doanh thu của LG đều giảm so với cả quý trước và cùng kỳ năm ngoái, nhưng lợi nhuận kinh doanh của hãng đã tăng 1,2% so với cùng kỳ năm 2019, thoát khỏi tình trạng thua lỗ của quý trước.

Bối cảnh và ý nghĩa

Kết quả kinh doanh khả quan của Samsung được phân tích là do cải thiện cơ cấu lĩnh vực chíp bán dẫn. Đại dịch COVID-19 hầu như ít ảnh hưởng tới nhu cầu thiết bị công nghệ thông tin và di động, điện tử gia dụng. Thậm chí, mảng chíp bán dẫn còn được hưởng lợi từ việc người dân hạn chế tiếp xúc trực tiếp, tăng cường trao đổi trực tuyến như làm việc tại nhà, học tập online, khiến nhu cầu chíp bán dẫn dùng cho máy chủ gia tăng.

Tương tự, hãng điện tử LG cũng được lợi nhiều hơn hại từ dịch COVID-19. Quý I thường là thời điểm nhu cầu hàng điện tử gia dụng tăng cao. Trong thời gian này, dịch COVID-19 tác động chủ yếu tới thị trường Trung Quốc. Nhưng tỷ trọng doanh thu từ thị trường này của LG chỉ chiếm dưới 5%. Do đó, các doanh nghiệp đối thủ tại Trung Quốc gặp khó khăn về sản xuất do tác động của dịch bệnh lại có lợi đối với LG.

Triển vọng quý II

Tuy nhiên, triển vọng kinh doanh trong quý II của hai hãng điện tử hàng đầu Hàn Quốc vẫn chưa rõ ràng, bởi dịch COVID-19 đã ảnh hưởng tới toàn bộ thế giới. Thêm vào đó, Thế vận hội mùa hè Tokyo 2020, vốn được coi là “cơ hội lớn” cho các doanh nghiệp điện tử, đã bị hoãn lại một năm. Do vậy, một số chuyên gia nhận định kết quả kinh doanh quý I vừa qua của Samsung và LG có thể chỉ là thành tích “ảo”. Trong quý II, nhu cầu các mặt hàng smartphone, điện tử gia dụng, tivi chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng. Thêm vào đó, từ tháng 3, Samsung và LG đã phải tạm dừng hoạt động các nhà máy sản xuất, mạng lưới phân phối ở nước ngoài, nên dự kiến thiệt hại sẽ được phản ánh trong kết quả kinh doanh quý II. Dự báo hãng điện tử LG, vốn chủ lực về mặt hàng điện tử gia dụng và tivi, sẽ giảm mạnh cả doanh thu và lợi nhuận kinh doanh trong quý II. Đặc biệt, tỷ trọng doanh thu thị trường Bắc Mỹ và châu Âu, hai khu vực đang bị đại dịch COVID-19 “tàn phá” nghiêm trọng, chiếm lần lượt 30% và 50% tổng doanh thu của LG. Với trường hợp của Samsung, nhiều ý kiến cho rằng dù lĩnh vực smartphone đình trệ, nhưng do mảng chíp bán dẫn vẫn tăng trưởng, nên hãng này sẽ duy trì được kết quả kinh doanh khả quan trong quý II. Ngược lại, cũng có ý kiến cho rằng hiệu ứng không tiếp xúc “untact” trong bối cảnh đại dịch COVID-19 sẽ không kéo dài tới hết quý II.