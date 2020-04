Nhân vật : Ngọc Khánh

Mình tên là Ngọc Khánh, năm nay mình 28 tuổi và hiện đang là sinh viên năm 2 tại Hàn Quốc. Trước khi qua Hàn và trở thành sinh viên ở đây thì mình đã có thời gian khá dài tiếp xúc với người Hàn Quốc từ những ngày còn Việt Nam. Từ đấy thì mình cũng nhận ra là văn hóa, lối sống của Việt Nam và Hàn Quốc dù có nhiều điểm tương đồng nhưng cũng không phải là không có điểm khác biệt. Chính vì những khác biêt đó mà mình đã từng có những hiểu lầm về người Hàn Quốc, những người bạn thân thiết của mình.





Mình và hai bạn Hàn quen nhau khi cùng làm cho một công ty Hàn Quốc ở Hà Nội. Mình thì làm phiên dịch còn hai bạn đó là nhân viên thực tập sang Việt Nam trao đổi 1 năm. Trong thời gian đấy bọn gặp nhau ở công ty suốt, lại hợp cạ nên nhanh chóng trở nên thân thiết. Một phần chắc cũng là do mình là phiên dịch, còn hai bạn là người Hàn nên cũng suốt ngày kè kè dính vào với nhau, chỉ trừ khi sếp gọi mình đi họp hay đi công việc còn không thì thời gian ở công ty bọn mình cũng tám nhảm với nhau suốt ý mà. Không chỉ hợp cạ với nhau ở công ty mà bọn mình còn hợp cả trong gu ăn uống chơi bời này nọ nên cứ cuối tuần là lại kéo nhau đi Tạ Hiện, chợ đêm, đi lang thang ăn uống rồi mua sắm này nọ đủ thứ với nhau. Nói chung là thân lắm. Thế xong rồi mình cũng kể là mình chuẩn bị đi Hàn du học, sang đừng quên nhau nhé thì hai bạn đấy cũng bảo sang là dẫn đi chơi đi nhậu nhẹt chán thì thôi. Câu chuyện sẽ chẳng có gì cho đến khi mình sang Hàn Quốc và nhận ra rằng đời chẳng như là mơ.





Mình đã từng tưởng tượng ra viễn cảnh vừa sang Hàn đã có bạn Hàn dẫn đi chơi đi mua sắm nhậu nhẹt tưng bừng, thế mà lúc sang bọn mình cũng chỉ nhắn được cho nhau vài câu rồi thôi. Mình có nhắn tin vài lần hỏi linh tinh như kiểu lúc ở Việt Nam cứ hay nhắn tin hỏi “Đang làm gì đấy?” ý, nhưng mà bạn ý trả lời chậm lắm, có khi mấy ngày mới đọc. Mình mới nghĩ bụng, chắc hai cái đứa này lại nói đãi môi rồi chứ thân thiết gì, nhắn còn không rep thì bạn bè gì, ở Việt Nam chém kinh lắm cơ mà. Nói chung thời gian đầu mình cũng khá thất vọng về hai người bạn Hàn Quốc ấy.





Thế rồi một ngày, gia đình mình có chuyện và mình có up lên instagram một dòng trạng thái buồn bằng tiếng Hàn. Up vu vơ cho đỡ buồn vậy thôi mà ai ngờ một bạn mới nhắn tin vào nhóm chat của 3 đứa trên Kakaotalk, hỏi han mình xem sao mà buồn. Rồi đứa còn lại chẳng nói chẳng rằng gọi điện cho mình luôn cơ. Lúc đấy mình mới nghĩ chắc do người Hàn thể hiện sự quan tâm khác người Việt. Với lại sau một thời gian sống ở Hàn mình mới thấy là Hàn Quốc thực sự rất rất áp lực và người Hàn làm việc cực kì chăm chỉ. Họ bận đến mức chẳng còn thời gian cho chính bản thân mình chứ đừng nói là suốt ngày dùng mạng xã hội chat chit với nhau như bọn mình ở Việt Nam. Dạo này thì vì dịch bệnh Covid-19 mà bạn ý cũng nhắn tin hỏi mình có mua được khẩu trang không, rồi còn bảo gửi khẩu trang cho mình cơ. Mình không ngờ là những người mà mình đã từng nghĩ là lạnh lùng và có phần “chảnh chọe” lại trở thành những người bạn quan tâm mình mỗi lúc khó khăn như thế này. Hóa ra từ trước đến giờ mình đã hiểu lầm họ vì những khác biệt trong lối sống của người Việt Nam và Hàn Quốc.





Có lẽ không chỉ mình mà còn nhiều bạn khác mới sang Hàn, chưa được tiếp xúc và trải nghiệm nhiều văn hóa, con người Hàn Quốc sẽ thấy là người Hàn lạnh lùng, thờ ơ với nhau. Nhưng các bạn đừng hiểu lầm nhé, thực ra là do người Việt mình quen thể hiện sự quan tâm qua lời nói với nhau rồi, kiểu như là nhắn tin liên lạc thường xuyên chẳng hạn. Nhưng người Hàn thì khác, vì cuộc sống ở Hàn cạnh tranh rất khốc liệt và bận rộn nên họ sẽ quan tâm bạn theo một cách khác. Kiểu như nói ít làm nhiều ý. Nếu như bạn có những người bạn Hàn Quốc thực sự thân thiết, chưa chắc họ sẽ thường xuyên hỏi han bạn nhưng khi bạn cần, mình chắc chắn họ sẽ giúp đỡ bạn bằng mọi cách mà không hề do dự. Có lẽ sự hiểu lầm của mình đã rút ra cho mình một bài học, rằng con người mỗi quốc gia sẽ có một đặc trưng, một lối sống, cách thể hiện tình cảm khác nhau. Đừng chỉ nhìn mọi thứ và đánh giá nó từ góc nhìn của mình. Tin mình đi, người Hàn Quốc có một trái tim rất ấm áp, dù họ không thể hiện nhiều nhưng họ rất thật lòng và sẵn sàng giúp đỡ bạn mỗi lúc khó khăn. Hãy cùng nhau xây dựng mối quan hệ tình bạn đẹp giữa con người hai nước Việt – Hàn nhé.