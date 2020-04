Yu-bin, Jun Hyo-sung (Five Girls) xác nhận hợp tác

ⓒ YONHAP News

Trang tin News1 ngày 13/4 đưa tin hai cựu thành viên nhóm Five Girls Yu-bin và Jun Hyo-sung sẽ ra mắt một sản phẩm song ca. Theo đó, hai nữ ca sĩ đã hoàn tất thảo luận và đang chuẩn bị thu âm ca khúc mới.





Đại diện của Jun Hyo-sung cùng ngày đã xác nhận thông tin này, và cho biết mọi thứ vẫn đang ở giai đoạn đầu nên chưa thể tiết lộ chi tiết về ngày phát hành sản phẩm.





Yu-bin là cựu thành viên nhóm Wonder Girls, mới thành lập công ty riêng vào tháng 2 vừa qua. Jun Hyo-sung là cựu thành viên nhóm Secret, hiện đang góp mặt trong bộ phim truyền hình “Memorist”. Hai nữ ca sĩ đã từng tham gia nhóm Five Girls cùng cựu thành viên After School Uee, cựu thành viên SPICA Yang Ji-won, và nữ ca sĩ G.NA. Tuy nhiên, nhóm này đã tan rã trước lịch trình ra mắt năm 2007.