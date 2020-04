Xuất khẩu của Hàn Quốc tháng 3 giảm nhẹ so với cùng kỳ năm ngoái

ⓒ YONHAP News

Doanh nghiệp máy tính, công nghệ sinh học dẫn đầu xuất khẩu





Đại dịch COVID-19 đã ảnh hưởng cả tích cực lẫn tiêu cực đến các chuyến hàng xuất khẩu của Hàn Quốc. Bất chấp sự lây lan của dịch bệnh trên toàn cầu, xuất khẩu của Hàn Quốc trong tháng 3 vẫn đạt được những con số tương đối khả quan, dù tình hình có khác biệt theo ngành. Theo Bộ Công nghiệp, thương mại và tài nguyên, xuất khẩu của Hàn Quốc trong tháng 3 đạt 46,9 tỷ USD, chỉ giảm 0,2% so với cùng kỳ năm ngoái. Đầu tháng 2, xuất khẩu sang Trung Quốc trung bình theo ngày giảm xuống mức 360 triệu USD, trong bối cảnh dịch COVID-19 bùng phát ở nước này. Tuy nhiên đến tuần thứ ba của tháng 3, con số này đã tăng trở lại lên 450 triệu USD, phục hồi về mức của tháng một. Trong tháng 3, xuất khẩu của Hàn Quốc sang thị trường Mỹ và liên minh châu Âu (EU) cũng gần như không thay đổi, bất chấp sự lây lan chóng mặt của virus COVID-19 tại các khu vực này. Đặc biệt, doanh số các sản phẩm công nghệ thông tin và hàng tiêu dùng liên quan đến bệnh truyền nhiễm đã đạt được tăng trưởng đáng chú ý. Trong chương trình hôm nay, Giám đốc Viện nghiên cứu kinh tế toàn cầu Kim Dae-ho sẽ phân tích tác động của dịch COVID-19 đối với tình hình xuất khẩu của Hàn Quốc. Trước hết là những mặt hàng tiêu biểu dẫn dắt xuất khẩu trong tháng 3.





Các lô hàng chíp bán dẫn, máy tính, thiết bị công nghệ thông tin đã tăng vọt trong tháng trước. Đặc biệt, xuất khẩu máy tính đã tăng trưởng 80% trong bối cảnh ngày càng nhiều người trên thế giới phải học và làm việc từ xa. Xuất khẩu hàng hóa liên quan đến dịch COVID-19 cũng tăng đáng kể. Nhu cầu nước rửa tay chất lượng cao và thuốc khử trùng của Hàn Quốc đang tăng vọt. Đặc biệt, nhiều nước trên thế giới đang tìm kiếm các bộ kit chẩn đoán virus nhanh và chính xác do Hàn Quốc phát triển. Chẳng hạn, Các tiểu vương quốc Ả rập thống nhất (UAE) đã nhập các bộ kit xét nghiệm ở cấp Chính phủ. Nhờ đó, doanh số kit chẩn đoán virus COVID-19 của Hàn Quốc trên thị trường nước ngoài đã tăng mạnh.





Bùng nổ nhu cầu sản phẩm làm đẹp do dịch COVID-19





Xuất khẩu nước rửa tay đạt 5,69 triệu USD trong tháng 3, tăng 604% so với cùng kỳ năm ngoái. Các lô hàng kit chẩn đoán virus đạt 48,65 triệu USD, tăng 117% so với cùng kỳ năm 2019. Tính đến ngày 8/4, đã có 126 quốc gia hỏi về các bộ kit xét nghiệm COVID-19 do Hàn Quốc sản xuất, hoặc được nhận dưới hình thức viện trợ nhân đạo. Thậm chí, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã bày tỏ hy vọng nhập khẩu thiết bị y tế của Hàn Quốc để ngăn chặn virus lây lan. Hàn Quốc còn đang chứng kiến tăng trưởng xuất khẩu ở các lĩnh vực không ngờ tới. Giám đốc Kim Dae-ho lý giải.





Trong bối cảnh dịch COVID-19, xuất khẩu mỹ phẩm Hàn Quốc đã tăng trưởng đáng kể, một hiện tượng hết sức bất ngờ, trái với mong đợi. Đặc biệt, các lô hàng mỹ phẩm xuất sang Trung Quốc đã tăng vọt. Tại Trung Quốc, nhiều người phải ở nhà do lệnh phong tỏa nên cần chăm sóc da tại nhà. Hệ quả là nước này đang nhập nhiều mỹ phẩm Hàn Quốc hơn trước. Một mặt hàng khác cũng bất ngờ đạt doanh số tốt ở nước ngoài là thực phẩm chế biến sẵn. Nhiều người đã điên cuồng tích trữ đồ hộp và mỳ ăn liền để chuẩn bị cho khả năng phong tỏa, nên xuất khẩu các mặt hàng này tăng trưởng mạnh hơn dự kiến. Tôi cho rằng chúng ta đang tận dụng được một số cơ hội trong khủng khoảng.





Ngành công nghiệp hóa dầu và ô tô chịu ảnh hưởng nặng nề





Trong tháng 3, xuất khẩu mỹ phẩm của Hàn Quốc đạt 765 triệu USD, tăng 48% so với tháng trước và 30% so với cùng kỳ năm ngoái. Một điều khá ngạc nhiên là nhiều nước trên thế giới đã yêu cầu Hàn Quốc cung cấp hàng hóa. Chẳng hạn, Singapore đề nghị Hàn Quốc tăng cường sản xuất giấy vệ sinh, trong khi Mỹ yêu cầu tăng sản lượng mỳ ăn liền ramyeon. Do lo ngại về tình trạng thiếu lương thực, một số nước đang tìm kiếm nguồn gạo từ Hàn Quốc. Tuy nhiên, không phải tất cả các ngành đều được hưởng lợi từ dịch COVID-19. Giám đốc Kim Dae-ho cho biết.





Các lô hàng sản phẩm hóa dầu đã giảm mạnh do giá dầu thế giới lao dốc. Doanh số ô tô cũng giảm do nhiều người chọn ở nhà thay vì ra đường. Thông thường, người tiêu dùng phải đến các đại lý ô tô nhiều lần trước khi mua một chiếc xe mới, bởi họ cần kiểm tra các mẫu mã tỉ mỉ do đây là một mặt hàng đắt tiền. Tuy nhiên hiện tại, các nước đều khuyến cáo người dân hạn chế ra ngoài nên thị trường ô tô cũng trở nên ảm đạm.





Dự báo tình hình xuất khẩu xấu đi trong tháng 4





Một số nhà sản xuất phụ tùng ô tô đã bị ảnh hưởng nặng nề vì sự gián đoạn của chuỗi cung ứng và thương mại toàn cầu. Do lo ngại virus lây lan, các nhà máy sản xuất ô tô tại Mỹ và EU đang phải đình chỉ hoạt động, khiến các nhà sản xuất phụ tùng Hàn Quốc cũng có nguy cơ đóng cửa. Không may là dự báo tình hình xuất khẩu sẽ còn xấu hơn nữa trong tháng 4. Ông Kim Dae-ho đánh giá.





Dịch COVID-19 lây lan mạnh tại Mỹ và châu Âu từ cuối tháng 3 đã khiến nhiều nhà máy phải đóng cửa. Tác động của việc này lên xuất khẩu Hàn Quốc dự kiến sẽ bắt đầu rõ nét kể từ tháng 4. Hiện nay, các doanh nghiệp Hàn Quốc có nhiều cơ sở sản xuất ở nước ngoài như Trung Quốc, Việt Nam và Ấn Độ. Nhiều nhà máy ở các khu vực bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh đã phải đóng cửa, trong bối cảnh Chính phủ các nước thực thi các biện pháp cách ly/giãn cách xã hội (social distancing) để ngăn chặn virus lây lan. Ngoài ra, các chuyên gia công nghệ Hàn Quốc cũng không được phép đi công tác ngắn hạn đến một số quốc gia. Chính phủ Hàn Quốc đã triệu tập một loạt các cuộc họp kinh tế khẩn cấp để xây dựng đối sách liên quan. Trong bối cảnh khó khăn hiện nay, tôi cho rằng các nhà xuất khẩu trong nước cần được hỗ trợ đặc biệt.





Chính phủ Hàn Quốc dự kiến sẽ bơm 36.000 tỷ won (33 tỷ USD) hỗ trợ các doanh nghiệp xuất khẩu trong nước. Trước nguy cơ sụp đổ kinh tế do dịch COVID-19, xuất khẩu của Hàn Quốc đã giúp hồi sinh các doanh nghiệp, ổn định thị trường tài chính, bảo đảm công việc cho người lao động. Chính phủ cần có biện pháp hỗ trợ nhất quán để thúc đẩy xuất khẩu, xương sống của nền kinh tế.