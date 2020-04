SuperM tham gia show diễn từ thiện trực tuyến do Lady Gaga và WHO đồng tổ chức

Nhóm nhạc đình đám Hàn Quốc SuperM sẽ biểu diễn tại sự kiện từ thiện “One World: Together At Home” do Lady Gaga và Tổ chức Y tế thế giới (WHO) đồng tổ chức, với mục đích nâng cao nhận thức và kêu gọi hỗ trợ để toàn thế giới vượt qua đại dịch COVID-19.

Chương trình sẽ diễn ra ngày 18/4 (giờ Mỹ), với đại diện duy nhất của Hàn Quốc là SuperM. Nội dung chính của sự kiên là tôn vinh và hỗ trợ đội ngũ y, bác sĩ, những “chiến sỹ” tiền tuyến trong cuộc chiến chống dịch COVID-19, và gây quỹ giúp đỡ những người gặp khó khăn.

Các nghệ sĩ sẽ biểu diễn trong chương trình gồm Taylor Swift, Camila Cabello, Billie Eilish, Celine Dion, Charlie Puth, Becky G, Jennifer Lopez, Paul McCartney, Stevie Wonder và Elton John.

Một số nhân vật nổi tiếng toàn cầu như Oprah Gail Winfrey, David Beckham và Jack Black cũng sẽ góp mặt tại sự kiện.

Đây là sự kiện không khán giả do tuân thủ chính sách giãn cách xã hội của các nước. Chương trình sẽ được phát sóng trên các kênh ABC, NBC, và các nền tảng trực tuyến khác như Youtube, Twitter, Instagram và Facebook.