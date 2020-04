Đạo diễn, diễn viên nổi tiếng Hàn Quốc tiến quân sang Netflix

ⓒ YONHAP News

Hàng loạt các đạo diễn và diễn viên nổi tiếng Hàn Quốc đang tiến quân sang nền tảng xem phim trực tuyến Netflix, tăng thêm tính cạnh tranh cho các nội dung điện ảnh/truyền hình Hàn Quốc.





Sau tác phẩm “Intimate Stranger” (Người quen xa lạ) năm 2018, đạo diễn Lee Jae-kyoo sẽ tham gia dự án Netflix “All of Us Are Dead” (Chúng ta đều đã chết), với nội dung về những học sinh trung học phổ thông bị kẹt lại tại trường trong một cuộc chiến với cương thi (zombie). Phim được chuyển thể từ truyện tranh mạng “Now at Our School”, cũng là dự án thứ hai về cương thi của Netflix, sau bộ phim “Kingdom”.





Đạo diễn Lee Eung-bok, được biết đến với loạt hit truyền hình “Goblin: The Lonely and Great God” (Yêu tinh) năm 2016 và “Mr. Sunshine” (Quý ngài Ánh Dương) năm 2018, cũng sẽ bắt tay hợp tác với Netflix. Dự án lần này là bộ phim kinh dị mang tên “Sweet Home” (Ngôi nhà ngọt ngào), dựa trên phim hoạt hình cùng tên về trải nghiệm đáng sợ của một học sinh sau khi chuyển tới căn hộ mới.





Netflix cũng sẽ hợp tác với đạo diễn Hwang Dong-hyuk, từng thắng giải Kịch bản xuất sắc nhất cho bộ phim “The Fortress” (Nam Hán Sơn Thành) tại Giải Rồng xanh. Dự án Netflix đầu tiên của đạo diễn Hwang có tựa đề “Round Six” (vòng thứ 6), về một trò chơi sinh tử mà người thắng cuộc sẽ dắt túi 10 triệu USD.





Thêm vào đó, diễn viên nổi tiếng Jung Woo-sung cũng sẽ tham gia bộ phim “Silent Sea” (Biển câm) của Netflix với vai trò nhà sản xuất. Dựa theo phim ngắn cùng tên của đạo diễn Choi Hang-yong, “Silent Sea” là bộ phim khoa học viễn tưởng rùng rợn về cuộc vật lộn của con người với tình trạng thiếu nước trong tương lai. Đạo diễn Choi cũng sẽ tham gia chỉ đạo dự án này.