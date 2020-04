DYE (GOT7)

Ca sĩ / Nhóm nhạc: GOT7 (갓세븐)

Tên album / Đĩa đơn: DYE

Ngày phát hành: 20/04/2020





Ca khúc

1.AURA

2.CRAZY

3.NOT BY THE MOON

4.LOVE YOU BETTER

5.TRUST MY LOVE

6.POISON

7.RIDE (CD Only)

8.GRAVITY (CD Only)

9.God has return + Manana (CD Only)

10. JY&YG dance (CD Only)





Giới thiệu

Các chàng trai tài năng nhà JYP – GOT7 đã chính thức trở lại đường đua K-pop với album “DYE” và ca khúc chủ đề “NOT BY THE MOON”. So với những ngày mới bước chân vào Kbiz với phong cách năng động trẻ trung, GOT7 trong album “DYE” đã hoàn toàn trưởng thành với hình ảnh đầy quyến rũ.





Ngay khi vừa phát hành ngày 20/4, “DYE” đã ngay lập tức trở thành đề tài nóng bởi visual khiến các fan “mất máu” và gu âm nhạc ngày càng mới lạ, cuốn hút của GOT7. Album lần này được đầu tư vô cùng kĩ lưỡng từ phần nghe đến phần nhìn. Để thể hiện tài năng cũng như tâm huyết, các thành viên của nhóm còn đích thân tham gia vào quá trình sản xuất, khiến album thêm hoàn hảo hơn.





Ca khúc chủ đề “NOT BY THE MOON” do đích thân “bố Park” sản xuất, khiến công chúng càng thêm kỳ vọng vào một màn comeback ấn tượng của GOT7. Ca từ của bài hát đầy lãng mạn, khắc họa hình ảnh chàng trai thề với trời đất về tình yêu bất diệt dành cho một người con gái, trên nền giai điệu mãnh mẽ và cực bắt tai.