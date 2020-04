Phiên bản làm lại của show truyền hình Hàn Quốc gây sốt ở Mỹ, châu Âu

ⓒ The Marked Singer

Cuộc thi hát “The Marked Singer” trên kênh truyền hình Fox (Mỹ), phiên bản làm lại của “King of Mask Singer” (tạm dịch: Ca sĩ giấu mặt) trên đài MBC (Hàn Quốc), đang chiếm nhiều cảm tình của khán thính giả nước này.





Trong chương trình, các khách mời nổi tiếng sẽ đeo mặt nạ và mặc những bộ trang phục khác thường để che giấu danh tính, và cover lại những ca khúc nổi tiếng. Sau đó, công chúng và hội đồng nghệ thuật sẽ bình chọn ca sĩ họ yêu thích nhất.





Chương trình ra mắt lần đầu tiên trên kênh Fox vào tháng 1 năm ngoái và ngay lập tức được đón nhận nồng nhiệt. Trong mùa thứ ba lên sóng hai tháng trước, tập đầu tiên đã đạt 23,7 triệu lượt xem theo số liệu từ truyền thông Mỹ.





Nhiều nhân vật nổi tiếng của Mỹ như vận động viên trượt băng nghệ thuật Johnny Weir, diễn viên hài/MC Wayne Brady và rapper Lil Wayne đã tham gia chương trình.





“The Masked Singer” là một trong những show truyền hình nổi tiếng nhất của Hàn Quốc được Mỹ và châu Âu mua lại format. Chương trình cũng được làm lại ở Anh, Đức, Pháp và Bulgaria.





Show truyền hình du lịch “Granpas Over Flowers” (tạm dịch: Cụ ông đẹp hơn hoa), một trong những chương trình thành công đầu tiên của đài tvN, cũng được các đài truyền hình nước ngoài rất săn đón.





Phiên bản Mỹ “Better Late Than Never” (tạm dịch: Muộn còn hơn không) của đài NBC đã ra mắt năm 2016, hai năm sau lên sóng mùa thứ hai.





Chương trình xoay quanh bốn nam diễn viên gạo cội đi “phượt” cùng một ngôi sao trẻ cũng được làm lại tại Pháp, Nga, Ba Lan, Ý, Thổ Nhĩ Kỳ và Hà Lan.





Đài SAT.1 (Đức) cũng đang phát sóng chương trình “300: War of United Voices” của đài tvN với tựa đề “United Voices” (tạm dịch: Giọng ca hợp nhất) từ tháng 3 vừa qua. Trong chương trình, một ngôi sao đình đám sẽ kết hợp với 300 người hâm mộ cùng hát và nhảy một ca khúc.

Đài truyền hình Fox (Mỹ) cũng sẽ phát sóng phiên làm lại của show ca nhạc “I Can See Your Voice” của đài Mnet (Hàn Quốc) vào cuối năm nay. Trong chương trình, ca sĩ khách mời sẽ có nhiệm vụ đoán xem các ca sĩ bí ẩn hát hay hay hát dở mà không được nghe họ thể hiện trực tiếp.





Ông Min Da-hyun, phụ trách kinh doanh nước ngoài của CJ E&M, đơn vị điều hành kênh tvN và Mnet, cho biết các chương trình truyền hình đa dạng của Hàn Quốc đang mở rộng phạm vi sang cả châu Âu. Đặc biệt, chương trình “Granpas Over Flowers” rất được yêu thích ở Mỹ và châu Âu, thể hiện các giá trị văn hoá châu Á độc đáo theo một format rất sáng tạo.