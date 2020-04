ⓒYONHAP News

Bất chấp tác động từ đại dịch COVID-19, hãng xếp hạng tín nhiệm Standard & Poor's (S&P) của Mỹ ngày 21/4 vẫn duy trì xếp hạng tín nhiệm dài hạn của Hàn Quốc ở mức “AA” và ngắn hạn ở mức “A-1+”. S&P cũng đặt triển vọng tín nhiệm “ổn định” với Seoul, và đánh giá suy thoái kinh tế của Hàn Quốc do tác động từ dịch COVID-19 chỉ mang tính “nhất thời”.

Nội dung đánh giá cụ thể

Yếu tố quyết định khiến S&P duy trì xếp hạng tín nhiệm “AA” với Hàn Quốc là “nền tảng tài chính vững vàng của Chính phủ”. Hãng này nhận định một khi dịch COVID-19 được kiểm soát, nền tảng tài chính được cải thiện hơn, kinh tế Hàn Quốc sẽ hồi phục trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ Tổng thống Moon Jae-in, ngân sách Chính phủ cũng dần trở về trạng thái cân bằng. Về cán cân tài chính của Hàn Quốc, S&P dự báo thâm hụt tài chính của Hàn Quốc trong năm nay sẽ tăng so với năm ngoái do các chính sách kích thích kinh tế của Chính phủ. Tỷ lệ thâm hụt cán cân tài chính thông thường (bao gồm cả các loại quỹ an sinh xã hội và cán cân tài chính địa phương) trên Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Hàn Quốc năm 2020 sẽ là 2,5%. Tỷ lệ nợ ròng trên GDP tăng lên thành 7,8%. Tuy nhiên, hãng này nhận định cán cân tài chính Hàn Quốc sẽ duy trì được nền tảng thặng dư ở mức tương đối trong trung và dài hạn. S&P dự báo kinh tế Hàn Quốc sẽ tăng trưởng -1,5% trong năm nay, lần đầu tiên xác lập mức tăng trưởng âm từ sau năm 1998, thời kỳ khủng hoảng tiền tệ châu Á.





Đánh giá về đối phó của Hàn Quốc với dịch COVID-19

S&P đánh giá trong giai đoạn đầu bùng phát dịch COVID-19, Hàn Quốc là một trong những quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề nhất. Tuy nhiên, tác động từ dịch bệnh tới nền tảng kinh tế Hàn Quốc là không lớn. Về các biện pháp phòng chống dịch của Chính phủ, hãng này cho rằng Hàn Quốc đã đối phó thành công với COVID-19 bằng nhiều bước đi hiệu quả, như xét nghiệm nhanh chóng trên diện rộng, truy xuất con đường lây lan virus, qua đó khẳng định được điểm mạnh của nền tảng thể chế Hàn Quốc. Nhờ thành quả này mà Hàn Quốc đã tương đối giảm nhẹ tác động của dịch COVID-19 tới nền kinh tế. S&P cho rằng kinh tế Hàn Quốc sẽ tăng trưởng bứt phá ở ngưỡng 5% trong năm 2021, nhờ nhu cầu tiêu dùng tăng vọt trở lại sau một thời gian kìm nén vì dịch bệnh, cũng như hiệu quả từ các chính sách kích thích kinh tế của Chính phủ. GDP bình quân đầu người sẽ tăng từ 30.000 USD năm 2020 lên trên 38.000 USD năm 2023.

Ý nghĩa và triển vọng

Đánh giá của S&P cho thấy xếp hạng tín nhiệm của Hàn Quốc vẫn duy trì mức cao bất chấp tác động của đại dịch COVID-19. Chính phủ đánh giá mức xếp hạng này đã tái khẳng định độ tín nhiệm quốc tế với nền kinh tế Hàn Quốc, dù kinh tế trong và ngoài nước bất ổn, rơi vào trì trệ vì tác động của dịch bệnh.

S&P đánh giá triển vọng tín nhiệm của Hàn Quốc ở mức “ổn định”. Điều này có nghĩa là ít khả năng hãng sẽ nâng hoặc hạ xếp hạng tín nhiệm đối với Hàn Quốc trong tương lai gần, tất nhiên với điều kiện kinh tế Hàn Quốc tăng trưởng mạnh mẽ trở lại trong năm 2021 như hãng dự báo, hồi phục cân bằng tài chính, rủi ro địa chính trị không cao như hai năm qua.

S&P cũng chỉ ra rằng rủi ro từ Bắc Triều Tiên là một yếu tố quan trọng có thể uy hiếp tới xếp hạng tín nhiệm quốc gia của Hàn Quốc. Hãng này cho rằng nếu đàm phán phi hạt nhân hóa tiếp tục không đạt được tiến triển thì vẫn sẽ tồn tại những yếu tố rủi ro địa chính trị liên quan tới Bình Nhưỡng.

Một số tổ chức xếp hạng tín nhiệm quốc tế khác dự kiến cũng duy trì mức tín nhiệm với Hàn Quốc. Tháng 8 năm 2016, S&P đã nâng xếp hạng tín nhiệm của Hàn Quốc từ “AA-“ lên “AA”, mức cao thứ ba trong thang xếp hạng của hãng, và liên tục duy trì xếp hạng này tới hiện tại. Hãng Moody’s đang xếp Hàn Quốc ở mức “Aa2”, cũng là mức cao thứ ba trong thang xếp hạng của hãng này. Hãng Fitch xếp Hàn Quốc ở mức “AA-”, mức cao thứ 4.