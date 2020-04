Rolling 25th Anniversary Concert: Wiretap In My Ear, TransFixion, HarryBigButton

Thời gian: 10/05

Địa điểm: Rolling Hall, quận Mapo, Seoul, Hàn Quốc

Ba ban nhạc hard-rock sẽ cùng tham gia đêm concert kỷ niệm 25 thành lập “Club Rolling Stones”. Sân khấu nhạc rock này ra mắt năm 1995, đến nay đã đổi tên thành Rolling Hall, và là nơi diễn ra rất nhiều đêm nhạc rock đáng nhớ. Ngày 10/5 tới đây, ba nhóm Wiretap in My Ear, TransFixion and HarryBigButton sẽ lên sân khấu, cống hiến cho khán thính giả một đêm nhạc cuồng nhiệt, thú vị và đầy ấn tượng.