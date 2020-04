Blackpink ra mắt khẩu trang trong dự án phòng chống dịch COVID-19 cùng các ngôi sao toàn cầu

ⓒ YG Entertainment

Ngày 25/4/2020 (giờ địa phương), Universal Music Group (UMG) đã công bố dự án “We've Got You Covered”, mở bán khẩu trang vải tái sử dụng, in logo của các nghệ sĩ trực thuộc công ty như Blackpink, Justin Bieber, Ariana Grande, Billie Eilish, The Weekend, The Rolling Stones, Queen, Willie Nelson..., nhằm khuyến khích người dân sử dụng khẩu trang nơi công cộng.





Loại khẩu trang này có thể giặt sạch và tái sử dụng, với mức giá 15 USD (18.500 won). Trong đó, khẩu trang của Blackpink đặc biệt thu hút chú ý với hình logo của nhóm in bằng màu hồng. 100% lợi nhuận bán khẩu trang sẽ được quyên góp cho quỹ từ thiện MusiCares. Trước đó, 50.000 chiếc khẩu trang trong dự án đã được ủng hộ cho các tổ chức khác nhau trên toàn nước Mỹ.





Blackpink chính thức "Mỹ tiến" năm 2018, hợp tác với Interscope Records - hãng thu âm tiêu biểu của Universal Music Group.