Off The Record (Ben)

Ca sĩ / Nhóm nhạc: Ben (벤)

Tên album / Đĩa đơn: Off The Record

Ngày phát hành: 26/04/2020





Ca khúc

1. 차라리잘됐어(Feat. 적재) (Thà rằng) (Hát cùng nam ca sĩ Jukjae)

2. 그날차가안밀렸다면 (Nếu như chuyến xe ngày ấy không muộn)

3. 나쁜놈 (Gã tồi)

4. 눈이말하더라 (Ánh mắt nói lên tất cả)

5. I'll Give My All To You

6. 헤어져줘서고마워 / 180도 (Cảm ơn anh vì đã chia tay/180 độ)

7. 나쁜놈 (Inst.) (Gã tồi) (Nhạc không lời)





Giới thiệu

“Công chúa ballad” Ben đã trở lại và lợi hại hơn xưa, công phá các bảng xếp hạng âm nhạc với những bản tình ca tháng 4 vô cùng hấp dẫn. Album “Off The Record” đã chính thức xuất xưởng ngày 26/4, và nhận được nhiều tình cảm yêu mến từ khán thính giả.





Vốn sở hữu gia tài hit cực đồ sộ, màn trở lại của Ben đã được công chúng mong đợi và đặt kỳ vọng từ rất lâu. Nữ ca sĩ với vẻ ngoài nhỏ nhắn nhưng giọng hát cao vút cực khủng chuyên trị nhưng bản tình ca đầy nước mắt đã trình làng album mini với 6 nhạc phẩm và 1 bản nhạc không lời, đủ để chúng ta gặm nhấm trong những ngày cuối xuân.





Ca khúc chủ đề “나쁜 놈” (Gã tồi) giúp thể hiện triệt để giọng hát “khủng” đặc trưng của Ben, nhưng so với những nhạc phẩm trước đó, “Gã tồi” được đánh giá là khá nhẹ nhàng và “dịu” hơn, vì hầu hết phần điệp khúc được thể hiện bằng giọng gió của nữ ca sĩ. Ca từ của bài hát vẫn về nội dung yêu đến oán hận quen thuộc trong những bản hit trước đó của Ben, nhưng dĩ nhiên “Gã tồi” vẫn có những điểm đặc trưng, thu hút riêng.





Có lẽ chính sự đầu tư và không ngừng phát triển gu âm nhạc “cũ mà mới” của Ben đã khiến khán thính giả không thể hết kỳ vọng vào cô nàng. Dù biết rằng Ben sẽ comeback với những bản ballad quen thuộc, nhưng chúng ta vẫn chưa từng một lần thấy nhàm chán.