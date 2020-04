Big Hit thông báo lên lại lịch trình tour diễn thế giới “Map of the Soul” của BTS

ⓒ Big Hit Entertainment

Công ty giải trí Big Hit Entertainment ngày 28/4 đã ra thông báo chính thức về quyết định lên lịch lại tour diễn “Map of the Soul” của nhóm Đoàn thiếu niên chống đạn (BTS) do đại dịch toàn cầu COVID-19.





Thông báo cụ thể như sau:





“Xin chào, chúng tôi là Big Hit Entertainment.

Sau đây là thông báo liên quan đến lịch trình tour diễn “Map of the Soul” của BTS.

Chúng tôi đã quyết định lên lịch lại toàn bộ tour diễn, vốn dự kiến bắt đầu vào tháng 4/2020.

Do đại dịch COVID-19 lây lan toàn cầu, các buổi diễn trong tháng 2 tại Seoul đã bị huỷ, lịch trình tại bắc Mỹ vào tháng 3 cũng bị hoãn lại. Thời gian mở bán vé cho khán giả Châu Âu và Nhật Bản cũng sắp tới.

Tour diễn này có sự tham gia của đội ngũ nhân viên và các đoàn thể đến từ nhiều nơi trên khắp thế giới, cũng như hệ thống hậu cần triển khai trên toàn cầu. Mặc dù nhiều quốc gia, khu vực và thành phố đã có tín hiệu khả quan, trong đó có Hàn Quốc, nhưng chúng tôi vẫn khó có thể quyết định bắt đầu tour diễn nếu chỉ dựa trên những diễn biến khả quan này. Do các concert của BTS thường thu hút đông đảo người hâm mộ quốc tế bất kể tổ chức ở đâu, nên các biện pháp hạn chế di chuyển của các nước cũng khiến chúng tôi khó có thể nối lại lịch trình biểu diễn. Hơn nữa, rất khó dự đoán được thời điểm tour diễn có thể bắt đầu.

Vì vậy, chúng tôi đã đưa ra quyết định khó khăn là hủy bỏ lịch trình đã thông báo và lên lại toàn bộ lịch trình mới.

Big Hit Entertainment sẽ lên lịch lại toàn bộ tour diễn và thông báo tới người hâm mộ ngay khi có thông tin chính xác khi nào tour diễn sẽ bắt đầu. Việc này có thể sẽ mất nhiều thời gian bởi dịch COVID-19 vẫn đang hoành hành. Tuy nhiên, chúng tôi sẽ cố gắng để đảm bảo BTS và người hâm mộ có thể gặp nhau sớm nhất. Chúng tôi cũng sẽ có các cách khác nhau để kết nối nghệ sĩ của công ty với người hâm mộ trong thời gian chờ đợi.

Quyết định sắp xếp lại toàn bộ tour diễn đã được cân nhắc vô cùng kỹ lưỡng xét tới vấn đề sức khỏe, an toàn của các nghệ sĩ và người hâm mộ. Chúng tôi đã dành nhiều thời gian chuẩn bị những phần trình diễn tốt nhất để đáp lại sự kiên nhẫn chờ đợi của người hâm mộ. Chúng tôi sẽ thông báo cho các bạn nếu có bất kỳ thay đổi nào khác, và sẽ tiếp tục cập nhật thông tin bằng tất cả sự chân thành và minh bạch.”