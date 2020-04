Jo Yeo-jeong, Go Joon cân nhắc tham gia phim mới về hôn nhân và lừa dối

ⓒ YONHAP News

Hai diễn viên Jo Yeo-jeong và Go Joon đang xem xét đề nghị tham gia dự án truyền hình mới mang tên “If You Cheat, You Die” (tạm dịch: Nếu lừa dối sẽ chết). Một nguồn tin trong giới truyền hình ngày 28/4 cho biết hai nghệ sĩ sẽ đảm nhận vai nam chính và nữ chính trong bộ phim này.





Theo đó, Jo Yeo-jeong được cho là sẽ vào vai Jang Yeo-joo, tiểu thuyết gia ăn khách chuyên trị thể loại truyện bí hiểm, cứ 3-4 trang truyện lại có một nhân vật bỏ mạng. Cô nổi tiếng là luôn áp đặt hình phạt khắc nghiệt lên các nhân vật nam ngoại tình, đến nỗi được đặt biệt danh là “bọ ngựa”, loài vật mà con cái chuyên ăn thịt con đực. Không giống những câu truyện rùng rợn của mình, cuộc sống của Jang Yeo-joo lại hết sức bình dị và đầm ấm. Cô kết hôn với một người đàn ông kém tuổi, là luật sư thành đạt và được mệnh danh là “người chồng quốc dân”.





Go Joon được cho là sẽ vào vai Han Woo-sung, luật sư chuyên về ly hôn. Anh luôn sẵn sàng giúp đỡ khách hàng vượt qua nỗi đau ly hôn, giải quyết vấn đề tài chính đồng thời xoa dịu vết thương lòng cho họ. Bất chấp sự cố trong quá khứ khi anh chửi thề và bị đuổi khỏi phiên toà chỉ vì quá thương cảm với thân chủ, Woo-sung vẫn được coi là một luật sư giỏi.





“If You Cheat, You Die” là bộ phim hài về những trải nghiệm đáng sợ của những người trưởng thành làm nhiều việc xấu và luôn mang mặc cảm tội lỗi.