NONSTOP (Oh My Girl)

Ca sĩ / Nhóm nhạc: Oh My Girl (오마이걸)

Tên album / Đĩa đơn:NONSTOP

Ngày phát hành: 27/04/2020





Ca khúc

1. 살짝설렜어 (Nonstop) (Em hơi rung động rồi đó)

2. Dolphin

3. 꽃차 (Flower Tea) (Trà hoa)

4. NE♡N

5. Krystal





Giới thiệu

Mới đây, nhóm nhạc nữ Oh My Girl phát hành album mini mang tên “Nonstop” và leo thẳng lên vị trí đầu bảng trên các trang nhạc số hàng đầu. Hậu Queendom, Oh My Girl đã mang về cho nhóm một lượng fan hâm mộ hùng hậu nhờ tư duy âm nhạc tinh thế, thông minh. Từ đó, khán thính giả đã có cơ hội được tận mắt chứng kiến tài năng vô hạn, thứ mà các cô gái chưa từng có cơ hội thể hiện.





Trở lại sau 8 tháng, nhóm không khỏi hào hứng khi chia sẻ mong muốn mang đến năng lượng tích cực đặc trưng của Oh My Girl nhưng đã có sự trau chuốt kĩ lưỡng trong việc đổi mới hình ảnh. Vẫn là những nàng tiên xinh đẹp ấy nhưng nay họ đã comeback với hình ảnh chất hơn, ngầu hơn.





Ca khúc chủ đề “살짝설렜어” (Nonstop) (Em hơi rung động rồi đó) lần này của Oh My Girl là một bản nhạc up-tempo dance sôi động, tràn đầy năng lượng cùng chất giọng vừa cá tính vừa dễ thương đặc trưng của Oh My Girl. Lời ca thể hiện những cảm xúc phức tạp khó diễn tả khi rung động trong tình bạn, được ví von một cách dí dỏm với việc rơi vào đảo hoang trong một trò chơi.