Marvrus – doanh nghiệp phát triển dịch vụ học ngoại ngữ dựa trên công nghệ VR, AI

ⓒ MARVRUS

Sứ mệnh nâng tầm chất lượng giáo dục, thu hẹp khoảng cách giáo dục vùng miền





Hôm nay, chúng tôi sẽ giới thiệu về Marvrus, doanh nghiệp giáo dục áp dụng công nghệ thực tế ảo (VR) và trí tuệ nhân tạo (AI).

Thành lập cuối năm 2015, Marvrus là nhà phát triển Hàn Quốc đầu tiên xây dựng chương trình mô phỏng học ngoại ngữ dựa trên công nghệ VR. Là người luôn quan tâm đến giáo dục, Giám đốc Lim Se-ra từng thành lập một câu lạc bộ dạy tình nguyện tại trường Đại học Yonsei. Sau khi tốt nghiệp, cô đã thành lập một nhóm phi lợi nhuận hỗ trợ các sinh viên ở Campuchia. Trong hai năm điều hành nhóm, cô luôn trăn trở làm thế nào để cung cấp chương trình giáo dục cho nhiều người một cách hiệu quả nhất. Không chỉ vậy, khi còn làm gia sư tiếng Anh, cô đã chứng kiến khoảng cách lớn giữa giáo dục ở nông thôn và thành thị. Đặc biệt, cô nhận thấy học tiếng Anh chiếm phần nhiều nhất trong chi phí giáo dục tư nhân. Tất nhiên, điều kiện lý tưởng cho học sinh là học tiếng Anh tại nước bản ngữ. Nhưng thực tế, không nhiều sinh viên có đủ khả năng tài chính cho việc này. Cô đã nảy ra ý tưởng phát triển các nội dung giúp giảm khoảng cách giáo dục giữa học sinh có điều kiện và không có điều kiện ở các khu vực khác nhau. Cùng với nhóm phát triển tại Marvrus, cô đã tạo ra SPEAKIT, ứng dụng học tiếng Anh dựa trên công nghệ VR. Giám đốc Lim Se-ra giải thích.





Trải nghiệm giáo dục ở nước ngoài nhờ nội dung VR





Ý tưởng cơ bản của SPEAKIT là cho phép người dùng trải nghiệm học tiếng Anh tại nước bản ngữ chỉ trong nháy mắt. Dựa vào công nghệ thực tế ảo VR, ứng dụng đưa người học đến với các tình huống thực tế như đặt phòng khách sạn, thăm văn phòng xuất nhập cảnh, du học ở nước ngoài, phỏng vấn xin việc. Sử dụng hình ảnh, video quay từ các tình huống thực tế, sản phẩm cung cấp cho người dùng môi trường học tập lý tưởng, có người bản ngữ để thực hành tiếng Anh. Mặc dù có nhiều chương trình giảng dạy từ xa qua video call với giáo viên bản ngữ, nhưng chúng thường chỉ kéo dài 10-30 phút mỗi ngày với mức giá khá đắt đỏ. Ngược lại, giải pháp của chúng tôi tạo ra các mô phỏng VR với nhiều tình huống gần gũi hàng ngày. Chẳng hạn, cảnh đi mua sắm ở Los Angeles (Mỹ) có thể được phát đi phát lại mà không cần trả thêm phí.





ⓒ MARVRUS

Đo dữ liệu cảm xúc, yếu tố phi ngôn ngữ của người dùng





Cách tốt nhất để học ngoại ngữ là đến nước bản địa, sử dụng tiếng Anh giao tiếp với người dân địa phương. Tuy nhiên, không phải ai cũng có đủ điều kiện thời gian và tiền bạc để làm việc đó. SPEAKIT đã khắc phục vấn đề này nhờ tạo ra các nội dung thực tế ảo, với 100 tập về các tình huống như nhập cảnh, mua sắm, trò chuyện tại các cuộc họp. Nhờ đó, chỉ trong chớp mắt, người dùng có thể tới nhiều thành phố như New York, Los Angeles (Mỹ), London (Anh), Sydney (Australia) để trải nghiệm các tình huống thực tế. Hơn 90% video của SPEAKIT được thực hiện ở nước ngoài, con người xuất hiện trong video đều là dân bản ngữ nói tiếng Anh. Do đó, chương trình có hiệu quả học tập gấp 5 lần so với các chương trình học tiếng Anh hiện thời. Đặc biệt, SPEAKIT cung cấp nhiều tính năng đa dạng thay vì trải nghiệm đơn thuần. Sản phẩm ứng dụng công nghệ nhận dạng giọng nói, phân tích cảm xúc của người dùng qua các cuộc trò chuyện. Dựa trên dữ liệu người dùng, công cụ VR sẽ tạo ra các phản hồi cho từng cá nhân khi học qua công cụ này. Sức mạnh của Marvrus chính là công nghệ AI nhận dạng cảm xúc này. Cô Lim Se-ra bật mí.





Marvrus có công nghệ AI nhận dạng cảm xúc, có khả năng phân tích giọng nói, phát âm, ngữ điệu, và thông tin chi tiết của người dùng. Thậm chí công nghệ này còn có thể phân tích biểu cảm khuôn mặt, cảm xúc sợ hãi hay lo lắng. Ví dụ, nếu người học nói một câu rất chuẩn nhưng phát âm không tốt hoặc biểu cảm không tự tin, đối phương có thể không hiểu ý đồ hoặc thông điệp của người nói. Ứng dụng có thể giúp người học giải quyết vấn đề này.





Thu hút truyền thông trong nước và nước ngoài





Công nghệ AI của Marvrus có thể đo cảm xúc của người học, một yếu tố phi ngôn ngữ, để cung cấp phản hồi theo thời gian thực, giúp người dùng học phát âm theo biểu cảm khuôn mặt qua các cuộc hội thoại tiếng Anh. Không quá ngạc nhiên khi sản phẩm hữu ích, sáng tạo này đang thu hút sự chú ý từ các nhà khai thác trong và ngoài nước. Giám đốc Lim Se-ra chia sẻ thêm.





SPEAKIT có thể chạy trên môi trường kết nối WIFI. Tuy nhiên, nếu kết hợp với công nghệ 5G tốc độ cao, ứng dụng này mới thể hiện được toàn bộ hiệu quả chân thực của trải nghiệm thực tế ảo VR. Tháng 4 năm 2019, nhà cung cấp dịch vụ viễn thông lớn nhất Hàn Quốc SK Telecom đã trở thành một trong những công ty viễn thông đầu tiên trên thế giới thương mại hóa mạng 5G. Thời điểm đó, chúng tôi đã ký hợp đồng độc quyền với SK để phát hành nội dung cài đặt sẵn trên điện thoại thông minh 5G, một trong những dịch vụ được coi là “con át chủ bài”. Theo SK Telecom, nội dung thực tế ảo của chúng tôi đã phô diễn được những điểm ưu việt nhất của mạng 5G. Trong bối cảnh ngày càng nhiều quốc gia xây dựng mạng 5G, các doanh nghiệp viễn thông trong và ngoài nước đang tỏ ra hứng thú với dịch vụ học ngoại ngữ dựa trên công nghệ VR và AI của chúng tôi. Tôi tin rằng giải pháp của chúng tôi sẽ được xuất khẩu tới nhiều nước hơn nữa trong năm nay.





Tiềm năng vô hạn của công nghệ AI nhận dạng cảm xúc





Sử dụng các công nghệ mới nổi của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, Marvrus đã tạo ra giáo cụ trực quan để tỏa sáng trong kỷ nguyên mạng 5G siêu kết nối và công nghệ AI. Sản phẩm đang thu hút chú ý đặc biệt ở nhiều quốc gia như Trung Quốc, Nhật Bản, Đông Nam Á, Trung Đông và châu Âu. Công ty đã thành lập chi nhánh ở Trung Quốc và Nhật Bản. Năm nay, Marvrus có kế hoạch ra mắt chương trình học ngoại ngữ ở một số quốc gia. Tuy nhiên, đây mới chỉ là thành công bước đầu. Cô Lim Se-ra cho biết.





Thực tế ảo VR chỉ là một công cụ trong dịch vụ của chúng tôi. Chúng tôi mong muốn áp dụng nhiều công nghệ đa dạng để sáng tạo các giải pháp phục vụ nhiều người hơn nữa. Công nghệ nhận dạng cảm xúc phân tích dữ liệu qua lời nói của chúng tôi có thể áp dụng cho nhiều mục đích như nội dung giải trí, hoạt hình, dịch vụ giáo dục. Trong bối cảnh dịch COVID-19 bùng phát, giáo dục trực tuyến đang trở thành chủ đề nóng. Đối với các dịch vụ giáo dục, điều quan trọng là đánh giá được mức độ tập trung, cảm xúc của người học và tính hiệu quả của dịch vụ theo thời gian thực. Chúng tôi có thể đảm bảo công nghệ để đo những thông số trên. Chúng tôi đang thực hiện một số dự án sử dụng công nghệ này và sẽ ra mắt các dịch vụ mới trong nửa cuối năm nay.