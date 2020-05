ⓒYONHAP News

Trong bối cảnh phần lớn các sự kiện thể thao trên toàn thế giới đang bị gián đoạn do đại dịch COVID-19, Hiệp hội bóng chày Hàn Quốc (KBO) đã khai mạc Giải bóng chày chuyên nghiệp Hàn Quốc (KBO League) lần thứ 39 ngày 5/5 vừa qua. Sự kiện này được ví như “cơn mưa giữa lúc hạn hán”, giải tỏa “cơn khát” cho người hâm mộ thể thao không chỉ ở Hàn Quốc mà toàn thế giới. Đông đảo phóng viên nước ngoài đã tới đưa tin về trận đấu khai mạc. Đặc biệt, kênh truyền hình thể thao ESPN của Mỹ và SPOZONE của Nhật Bản đã lần đầu tường thuật trực tiếp 5 trận đấu khai mạc diễn ra tại 5 sân vận động bóng chày trên cả nước trong ngày 5/5.

Giải bóng chày chuyên nghiệp Hàn Quốc

Giải bóng chày chuyên nghiệp Hàn Quốc là giải đấu thường niên có sự tham gia của 10 đội, thường khai mạc vào cuối tháng 3. Ban đầu, KBO dự kiến khởi động mùa giải 2020 vào ngày 28/3. Tuy nhiên, do đại dịch COVID-19 nên lịch khai mạc đã bị hoãn lại. Các trận đấu khai mạc ngày 5/5 đã diễn ra mà không có khán giả. Trong 5 trận mở màn, trận đấu tại thành phố Daegu và thành phố Suwon (tỉnh Gyeonggi) đã diễn ra chậm hơn dự kiến hơn 30 phút. Còn trận đấu ở thành phố Gwangju cũng bị gián đoạn một lúc do xảy ra một vụ hoả hoạn gần đó giữa trận đấu. Tuy nhiên, các cầu thủ vẫn thi đấu hết mình, người hâm mộ theo dõi trực tuyến và cổ vũ nhiệt liệt bằng nhiều hình thức đa dạng. 5 trận đấu khai mạc đã diễn ra hết sức nảy lửa, với 10 cú đánh ăn điểm trực tiếp (home run), thỏa mãn cơn khát kéo dài suốt thời gian qua cho người hâm mộ bóng chày. Do người hâm mộ không thể tới sân cổ vũ trực tiếp mà theo dõi qua TV, nên tỷ lệ theo dõi trận đấu qua truyền hình xác lập mức cao kỷ lục. Tỷ lệ theo dõi thông qua ba hãng truyền hình mặt đất và các kênh thể thao truyền hình cáp là 1,47%, tức là đã có khoảng 2,16 triệu người xem. Số người theo dõi qua internet tăng gấp 4 lần so với năm ngoái. Theo kế hoạch, Hiệp hội bóng chày Hàn Quốc sẽ tổ chức đầy đủ 144 trận trong mùa giải năm nay.

Toàn thế giới chú ý

Giải bóng chày chuyên nghiệp Hàn Quốc 2020 đã trở thành sự kiện được giới thể thao toàn thế giới chú ý, bởi hơn bao giờ hết, người hâm mộ đang rất trông ngóng một sự kiện thể thao giữa mùa dịch COVID-19. Điểm hấp dẫn nhất của thể thao là tính bất ngờ, không thể đoán trước kết quả. Do vậy, dù là một trận đấu hay và kịch tính tới mấy nhưng nếu không được xem truyền hình trực tiếp thì sẽ không thể cảm nhận hết “hương vị đích thực” của thể thao. Trước đó, Đài Loan là nước đầu tiên trên thế giới khai mạc giải bóng đá giữa mùa dịch COVID-19, nhưng không thu hút nhiều sự quan tâm như Giải bóng chày chuyên nghiệp Hàn Quốc lần này. KBO League dù không phải giải bóng chày hàng đầu thế giới, nhưng được đánh giá là chất lượng cao, hấp dẫn, nên có sức hút khác so với Giải bóng chày chuyên nghiệp Mỹ (Major League Baseball) đối với người hâm mộ. Đặc biệt, trong bối cảnh thể thao thế giới đang đóng băng hiện nay, các trận đấu bóng chày tại Hàn Quốc có thể coi là những sự kiện hết sức quý giá với người hâm mộ. Ngoài ra, dư luận thế giới cũng quan tâm tới cách Hàn Quốc khắc phục đại dịch COVID-19 ở lĩnh vực thể thao. Truyền thông thế giới đã tập trung nhấn mạnh Hàn Quốc có thể khai mạc KBO League là do Seoul đã đối phó thành công với dịch COVID-19. Sự kiện này sẽ trở thành “tài liệu tham khảo” quan trọng để các nước tiến tới nối lại các giải đấu thể thao ở nước mình.

Triển vọng giải bóng chày Hàn Quốc

Khó có thể kỳ vọng các giải đấu thể thao lớn trên thế giới, như bóng chày chuyên nghiệp Mỹ, Nhật Bản, bóng đá châu Âu sẽ sớm khai mạc trở lại trong bối cảnh dịch COVID-19 vẫn đang diễn biến phức tạp. Các sự kiện thể thao lớn như Olympic vẫn đang trong tình trạng trì hoãn kéo dài. Theo đó, dự kiến KBO League sẽ là “niềm an ủi duy nhất” đối với người hâm mộ thể thao thế giới trong thời gian này. Chủ tịch Hiệp hội bóng chày Hàn Quốc Chung Un-chan đã bày tỏ cảm ơn sự tận tâm của đội ngũ nhân viên y tế, sự hợp tác của người dân giúp KBO có thể khai mạc mùa giải 2020. Ông Chung cam kết sẽ cống hiến cho người hâm mộ những trận đấu chất lượng, hấp dẫn nhất.

Ở một diễn biến khác, Ủy ban phòng chống tai nạn và quản lý an toàn trung ương Hàn Quốc cho biết trong thời gian tới sẽ xem xét phương án dần cho phép người hâm mộ tới theo dõi các trận đấu của KBO League tùy theo tình hình dịch COVID-19 trong nước.