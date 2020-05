DAY6 tạm dừng hoạt động để điều trị sức khỏe tâm lý

ⓒ JYP Entertainment

Công ty giải trí JYP Entertainment ngày 10/5 đã đăng thông báo về tình trạng sức khỏe tâm lý của các thành viên DAY6 và kế hoạch trở lại của nhóm.

Thông báo cụ thể như sau:

“Xin chào, chúng tôi là JYP Entertainment.

Chúng tôi rất tiếc khi phải báo tin không vui về kế hoạch trở lại của nhóm DAY6. Gần đây, một số thành viên có dấu hiệu lo lắng về tâm lý và đã được kiểm tra sức khỏe. Các bác sĩ khuyên rằng các thành viên này nên nghỉ ngơi để duy trì trạng thái tâm lý ổn định. Sau khi bàn bạc kỹ lưỡng, chúng tôi quyết định sẽ tạm dừng mọi hoạt động của nhóm, kể cả hoạt động quảng bá cho album sắp ra mắt, để tập trung phục hồi sức khỏe cho các thành viên.

Rất mong người hâm mộ thông cảm cho quyết định này. Là đơn vị quản lý, chúng tôi cam kết đặt sức khỏe của các nghệ sĩ lên ưu tiên hàng đầu, và sẽ hỗ trợ hết sức giúp họ hồi phục. Chúng tôi sẽ thông báo cụ thể về lịch trình trở lại của DAY6 trong thời gian sắp tới. Hy vọng các bạn sẽ luôn đồng hành và ủng hộ các nghệ sĩ.”

Album mới “The Book of Us: The Demon” của DAY6 có lịch trình lên kệ ngày 11/5. Mặc dù nhóm sẽ không quảng bá sản phẩm, nhưng ngày ra mắt vẫn không thay đổi.