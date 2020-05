Moody’s duy trì xếp hạng tín nhiệm Aa2 với Hàn Quốc

ⓒYONHAP News

Một trong ba hãng xếp hạng tín nhiệm quốc tế hàng đầu thế giới Moody’s ngày 12/5 đã công bố giữ nguyên xếp hạng tín nhiệm quốc gia của Hàn Quốc ở mức "Aa2", đánh giá Seoul có triển vọng duy trì “ổn định” mức này. Đánh giá khách quan từ một tổ chức uy tín quốc tế đã cho thấy nền kinh tế Hàn Quốc có đủ năng lực khắc phục thiệt hại từ đại dịch COVID-19.

Mức xếp hạng tín nhiệm quốc gia “Aa2”

“Aa2” là mức xếp hạng tín nhiệm quốc gia cao thứ ba trong thang đánh giá của Moody’s. Các nước có cùng mức này với Hàn Quốc là Anh, Pháp và Các Tiểu vương quốc Ả-rập thống nhất. Kể từ khi nâng xếp hạng tín nhiệm của Hàn Quốc lên “Aa2” tháng 12 năm 2015, Moody’s đã duy trì mức đánh giá này cho tới nay. Hai hãng xếp hạng tín nhiệm hàng đầu thế giới khác là Fitch và Standard & Poor's (S&P) đang xếp Hàn Quốc ở mức “AA-” và “AA”, lần lượt là các mức xếp hạng cao thứ tư và thứ ba trong thang đánh giá của hai hãng này. Theo đó, Hàn Quốc đang nằm trong nhóm các quốc gia có mức tín nhiệm tốt. Fitch xếp Hàn Quốc ở mức tương đối thấp là do hãng này coi rủi ro Bắc Triều Tiên là một yếu tố quan trọng. Các quốc gia nằm trong top 10 xếp hạng tín nhiệm của ba hãng trên đều được phân loại là “thích hợp để đầu tư”. Xếp hạng tín nhiệm của Hàn Quốc tụt giảm mạnh sau cuộc khủng hoảng tiền tệ châu Á cuối năm 1997, từ năm 2001 bắt đầu xu hướng hồi phục, đến năm 2002 được xếp trở lại hạng A, rồi sau đó đều đặn tăng hạng. Cả ba hãng đều duy trì mức xếp hạng hiện nay với Hàn Quốc từ sau năm 2015.

Đánh giá của Moody’s

Giải thích về quyết định duy trì xếp hạng tín nhiệm với Hàn Quốc, Moody’s đánh giá so với các quốc gia khác cùng mức xếp hạng, thiệt hại kinh tế do đại dịch COVID-19 của Hàn Quốc chỉ ở mức hạn chế. Hãng này dự báo tình hình tài chính và nợ quốc gia của Hàn Quốc sẽ không bị xấu đi nghiêm trọng. Moody’s phân tích qua dịch COVID-19, Chính phủ Hàn Quốc đã chứng tỏ được năng lực điều hành quốc gia, quản lý hiệu quả nền kinh tế vĩ mô, tài chính và tiền tệ. Hãng này kỳ vọng Hàn Quốc sẽ duy trì vững chắc tiềm năng tăng trưởng và các chỉ số về tài chính, nợ quốc gia. Tuy nhiên, Moody’s nhận định Hàn Quốc là quốc gia sản xuất phụ thuộc nhiều vào xuất khẩu, nên dịch COVID-19 sẽ tác động mạnh tới tiêu dùng và đầu tư. Hãng này còn chỉ ra một số yếu tố tiêu cực như dân số già hóa, rủi ro địa chính trị. Dân số già hóa sẽ kìm hãm tăng trưởng dài hạn, gia tăng gánh nặng nợ quốc gia. Trong khi đó, rủi ro địa chính trị vẫn tiếp tục tồn tại trong bối cảnh không có tiến triển về vấn đề Bắc Triều Tiên và lộ trình xây dựng hòa bình trên bán đảo Hàn Quốc.

Ý nghĩa và triển vọng

Chính phủ Hàn Quốc đánh giá xếp hạng của Moody’s đã tái khẳng định mức độ tín nhiệm của cộng đồng quốc tế đối với nền kinh tế Hàn Quốc, bất chấp các điều kiện trong và ngoài nước đang gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19. Moody’s duy trì triển vọng “ổn định” về mức xếp hạng tín nhiệm của Hàn Quốc tức là hãng này sẽ không có ý định điều chỉnh đánh giá tín nhiệm trong tương lai gần. Theo đó, nếu không có biến số bất ngờ nào, dự kiến Hàn Quốc sẽ vẫn giữ nguyên xếp hạng tín nhiệm hiện nay. Tuy nhiên, Moody’s nhận định các doanh nghiệp Hàn Quốc sẽ không tránh khỏi giảm lợi nhuận do nền kinh tế toàn cầu bị co hẹp bởi dịch COVID-19, các điều kiện tín dụng cũng sẽ có chiều hướng xấu đi. Trong nửa đầu năm nay, các hoạt động của doanh nghiệp sẽ bị co hẹp mạnh, một số doanh nghiệp đầu tư lớn sẽ chịu áp lực về đòn bẩy tài chính. Trong 22 doanh nghiệp tư nhân Hàn Quốc mà Moody’s đang xếp hạng tín nhiệm có 13 công ty nhận triển vọng tín nhiệm “tiêu cực”, hoặc thuộc đối tượng cân nhắc hạ xếp hạng tín nhiệm của hãng.