Vụ lây nhiễm tập thể COVID-19 từ khu phố Itaewon, Seoul

Do vụ lây nhiễm tập thể COVID-19 bắt nguồn từ các hộp đêm ở khu phố Itaewon, thủ đô Seoul, số ca nhiễm mới trong ngày 11/5 tại Hàn Quốc đã tăng vọt trở lại ngưỡng hai con số, một loạt địa phương trên cả nước ghi nhận bệnh nhân mới, gây lo ngại về làn sóng lây nhiễm thứ hai. Chính phủ đã quyết định lùi một tuần lịch đến trường của học sinh các cấp, vốn dự kiến bắt đầu từ học sinh khối 12 vào ngày 13/5. Một số trường đại học đã quyết định hoặc đang xem xét quay lại hình thức học trực tuyến.

Vụ lây nhiễm tập thể ở khu phố Itaewon

Vụ lây nhiễm tập thể bắt nguồn từ bệnh nhân thứ 66 của thành phố Yongin tỉnh Gyeonggi, bị kết luận dương tính với COVID-19 ngày 6/5. Đây là ca lây nhiễm trong cộng đồng đầu tiên sau 4 ngày. Kết quả điều tra dịch tễ của cơ quan phòng dịch cho thấy trong vòng một tuần từ ngày 30/4, hai ngày trước khi xuất hiện triệu chứng sốt, bệnh nhân này đã di chuyển tới 4 khu vực là thành phố Yongin, Seongnam, Suwon (tỉnh Gyeonggi) và thủ đô Seoul. Trong rất nhiều địa điểm người này ghé qua, “tâm chấn” của vụ lây nhiễm tập thể chính là các hộp đêm ở khu phố Itaewon, thủ đô Seoul. Chỉ trong một đêm, bệnh nhân thứ 66 ở Yongin đã tới 5 vũ trường khác nhau tại Itaewon khiến số ca lây nhiễm tăng vọt, kéo theo nhiều trường hợp lây nhiễm thứ phát gồm những người có mặt tại các sàn nhảy này vào thời điểm đó và đồng nghiệp, gia đình của họ, trở thành vụ lây nhiễm quy mô lớn trong cộng đồng.

Báo động về phòng dịch

Cơ quan phòng dịch Hàn Quốc một lần nữa rơi vào tình trạng báo động. Ngày 30/4 đến 5/5 vừa qua là “kỳ nghỉ lễ vàng” tại Hàn Quốc với nhiều ngày lễ liên tiếp. Số người ghé thăm các hộp đêm ở Itaewon trong dịp này lên tới hơn 7.000 người. Công tác điều tra toàn diện đang gặp khó khăn do nhiều người khai không đúng thông tin cá nhân, nhiều người nước ngoài không biết hoặc không thành thạo tiếng Hàn. Đặc biệt, một số hộp đêm nằm trong ổ dịch còn là nơi tập trung đông người đồng tính, nhiều người sợ lộ danh tính nên đã không phối hợp với công tác điều tra của cơ quan chức năng. Được biết, cơ quan chức năng chưa thể liên lạc được với tận 2.000 người vì nhiều lý do khác nhau. Thêm vào đó, trong số những người cho kết quả dương tính với virus COVID-19 sau khi tới các vũ trường ở Itaewon, nhiều người xuất hiện triệu chứng cùng ngày với bệnh nhân số 66 ở Yongin. Do vậy, có ý kiến lo ngại vụ lây nhiễm cộng đồng này có thể xuất phát từ một nguồn lây khác.

Đối sách và triển vọng

Chính phủ Hàn Quốc đã quyết định hoãn một tuần lịch tới trường của học sinh các cấp. Theo kế hoạch ban đầu, học sinh khối 12 sẽ bắt đầu đến trường từ ngày 13/5, sau đó tuần tự tới các khối khác. Một số ý kiến chỉ ra rằng vụ lây nhiễm tập thể xảy ra là do người dân bắt đầu cảm thấy an tâm, lơ là ý thức phòng dịch sau khi Chính phủ chuyển sang cơ chế “phòng dịch trong đời sống”, tức là vừa giãn cách xã hội vừa duy trì nhịp sống thường ngày, và công bố lịch tới trường của học sinh các cấp. Một số ý kiến cho rằng Chính phủ chuyển đổi cơ chế phòng dịch ngay sau “kỳ nghỉ lễ vàng” là quá vội vàng, cần phải quay lại cơ chế “giãn cách xã hội” chặt chẽ như trước.

Cơ quan phòng dịch nhận định để ngăn chặn làn sóng lây nhiễm COVID-19 thứ hai, điều quan trọng nhất là phải tiến hành điều tra nhanh chóng. Nếu xét nghiệm được 90% đối tượng điều tra thì sẽ có thể ngăn chặn lây nhiễm cộng đồng. Cơ quan phòng dịch cam kết sẽ đảm bảo thông tin cá nhân nghiêm ngặt cho những người lo ngại điều tra, trong đó có những người đồng tính, và không gây bất cứ trở ngại nào với người nước ngoài, dù người đó cư trú bất hợp pháp tại Hàn Quốc. Chính quyền thành phố Seoul đang dốc toàn lực để ngăn chặn nguy cơ tái bùng phát COVID-19, như ban lệnh cấm tụ tập tại tất cả các cơ sở giải trí trong thành phố, bao gồm cả các vũ trường, bắt buộc người dân đeo khẩu trang khi đi tàu điện ngầm.