ⓒ IRM

Hướng đến các quốc gia đang phát triển với cơ sở hạ tầng y tế yếu kém





Hôm nay, chúng tôi sẽ giới thiệu về IRM, nhà cung cấp giải pháp chia sẻ dữ liệu y tế. IRM là viết tắt của cụm từ tiếng Anh “Idea to Reality in Medicine” (từ ý tưởng đến thực tiễn trong y tế), chứa đựng hy vọng hiện thực hóa những ý tưởng mới và hữu ích trong lĩnh vực y tế. Tên gọi này cũng phản ánh kinh nghiệm thực tiễn của Giám đốc IRM Choi Seung-wook trong lĩnh vực IT (công nghệ thông tin), Robotics (rô-bốt) và Medicine (y tế). Ông Choi Seung-wook là chuyên gia về công nghệ và y học, nhận bằng Thạc sĩ Kỹ thuật điện tử và bằng Tiến sĩ Y khoa tại Đại học quốc gia Seoul. Ông đã gia nhập công ty Medison, doanh nghiệp phát triển thiết bị siêu âm những năm 1980, thời điểm hầu hết người Hàn Quốc còn xa lạ với cụm từ “công ty mạo hiểm”. Khi đó, ông Choi đã nuôi dưỡng tình yêu với khoa học về y tế, sau đó đồng sáng lập một doanh nghiệp nhỏ tách ra từ công ty Medison, góp phần đưa hệ thống lưu trữ và trao đổi dữ liệu hình ảnh y tế Hàn Quốc vươn lên tầm thế giới. Ông cũng từng là đồng chủ tịch của nhà cung cấp hệ thống X-quang nha khoa Ray, sau đó đã được công ty Điện tử Samsung mua lại khi tập đoàn này tiến vào mảng thiết bị y tế. Tại Ray, ông đã phát triển công nghệ Chụp cắt lớp vi tính (CT) độ chính xác cao cho mảng nha khoa. Ngoài ra, ông còn nghiên cứu phát triển rô-bốt phẫu thuật nội soi sử dụng công nghệ Hàn Quốc. Giám đốc Choi Seung-wook giải thích.





Thật tuyệt khi có thể sử dụng kiến thức công nghệ, chuyên môn của mình để giúp nhiều người hưởng lợi từ chăm sóc y tế. Tôi đã nhắm vào các nước đang phát triển, nơi thiết bị y tế hiện đại nhìn chung chỉ dành cho các bệnh viện lớn. Nhiều người ở Đông Nam Á hay châu Phi không được hưởng các dịch vụ điều trị y tế, chăm sóc sức khỏe đúng cách. Tôi tin rằng các giải pháp y tế nếu được sử dụng ở mức độ thích hợp sẽ mang lại lợi ích cho bệnh nhân theo cách hiệu quả và kinh tế.





Công nghệ y tế phù hợp với các nước đang phát triển





Giám đốc Choi Seung-wook đã nghiên cứu các sản phẩm chăm sóc sức khỏe dễ dàng sử dụng với các thiết bị y tế. Sau khi thành lập IRM, ông đã phát triển giải pháp chăm sóc sức khỏe M-Teresa, lấy tên từ mẹ Teresa cống hiến cả cuộc đời giúp những người nghèo khổ.





Giải pháp M-Teresa của chúng tôi được thiết kế phù hợp với các khu vực xa xôi, hẻo lánh, thiếu thốn cơ sở vật chất ở các nước đang phát triển, nơi nguồn điện không ổn định và không có kết nối Internet. Tại đây, M-Teresa sẽ thu thập dữ liệu qua các thiết bị thông minh hay máy tính bảng rồi gửi tới các bác sĩ chuyên khoa ở thành thị. Các bác sĩ sẽ phân tích dữ liệu, từ đó đưa ra chẩn đoán cho các bệnh nhân ở vùng sâu vùng xa. Giải pháp của chúng tôi hỗ trợ 13 thứ tiếng, trong đó có tiếng Campuchia và tiếng Lào, bởi tiếng Anh không được sử dụng phổ biến ở vùng sâu vùng xa của các nước này.





ⓒ IRM

Sản phẩm có chức năng tương tác đẳng cấp thế giới





Ở vùng sâu vùng xa của các nước đang phát triển, người dân địa phương phải chèo đèo lội suốt để đến được bệnh viện. Họ thậm chí còn không hiểu thế nào là bị bệnh và có khỏi bệnh được không do không thể trao đổi với bác sĩ đúng cách. Sản phẩm M-Teresa được thiết kế để giải quyết những bất tiện này. Với thiết bị điện tử thông minh, giải pháp này có thể chụp ảnh vết thương trên cơ thể người bệnh và lưu giọng nói của bệnh nhân. Dữ liệu thu thập sẽ được gửi tới các bác sĩ ở thành phố để hỗ trợ y tế. M-Teresa sử dụng các thiết bị cầm tay chạy bằng pin nên có thể sử dụng ở những vùng sâu vùng xa không có điện. Thiết bị này cũng có các dịch vụ hỗ trợ đa ngôn ngữ. Đặc biệt, IRM tập trung vào tương thích kết nối. Ông Choi Seung-wook chia sẻ thêm.





Đặc điểm nổi bật của M-Teresa là tuân thủ nghiêm ngặt các tiêu chuẩn y tế nên dễ dàng tích hợp ổn định vào các hệ thống khác. Kết nối hai hệ thống khác nhau thường rất phức tạp nếu không tuân thủ tiêu chuẩn. Rất ít hệ thống chăm sóc sức khỏe có thể chạy độc lập, hầu hết đều phải kết nối với hệ thống khác. Do đó, khả năng tương thích là một yếu tố cực kỳ quan trọng. Chúng tôi tự hào về khả năng kết nối đẳng cấp thế giới, có thể tích hợp với thiết bị y tế ở các nước mà không gặp bất kỳ trở ngại nào.





Hỗ trợ trao đổi thông tin y tế với khả năng tương thích tuyệt vời





Các nước đang phát triển sử dụng thiết bị y tế rất đa dạng, như thiết bị viện trợ từ nhiều nước hay đã cũ kỹ, sử dụng năm này qua năm khác. Với nhiều thiết bị thiếu đồng bộ, kết nối tương thích là cực kỳ quan trọng. M-Teresa hỗ trợ trao đổi dữ liệu chuẩn xác, tương thích với mọi thiết bị, giúp các bác sĩ chẩn đoán chính xác cho bệnh nhân và đưa ra liệu pháp điều trị phù hợp. Dù không bắt buộc nhưng IRM vẫn tuân thủ các tiêu chuẩn y tế như IHE (Intergrating Healthcare Enterprise), HL7 (Health Level 7) (cung cấp các giao thức trao đổi quản lý, tích hợp dữ liệu chẩn đoán và quản lý điện tử). Tất nhiên, phát triển sản phẩm đạt tiêu chuẩn quốc tế là không hề dễ dàng, nhưng doanh nghiệp tin rằng trung thực là con đường ngắn nhất dẫn đến thành công. IRM đã và đang tham dự các sự kiện quốc tế thường niên để kiểm tra khả năng hoạt động tương thích với các hệ thống khác nhau. Hiện nay, doanh nghiệp đang phụ trách lưu trữ, chia sẻ dữ liệu hình ảnh y tế trong dự án trao đổi thông tin y tế cộng đồng. Giám đốc Choi Seung-wookcho biết.





Mảng kinh doanh chính của chúng tôi liên quan đến trao đổi dữ liệu y tế. Trước đây, công tác chia sẻ thông tin phác đồ điều trị giữa các bệnh viện tại Hàn Quốc có nhiều hạn chế. Khi chuyển từ phòng khám A sang phòng khám B, bệnh nhân phải tự sao chép kết quả chụp chiếu từ phòng khám A. Tuy nhiên, năm 2017, Bộ Y tế và phúc lợi Hàn Quốc đã bắt đầu số hóa công việc này. Hệ thống thông tin y tế mới được quản lý trên nền tảng đám mây, nhanh chóng chia sẻ thông tin giữa các bệnh viện. Trong dự án số hóa này, chúng tôi phụ trách phần dữ liệu hình ảnh. Năm nay, Chính phủ đang tìm kiếm giải pháp chia sẻ dữ liệu cho 4.000 bệnh viện, phòng khám trong nước theo tiêu chuẩn quốc tế. Tôi tin tưởng rằng chúng tôi đang dẫn đầu về công nghệ dữ liệu hình ảnh, cực kỳ quan trọng đối với nền tảng kết nối thông minh giữa các bệnh viện.





IRM cũng đang hợp tác với 13 nhóm ở 5 nước châu Âu trong hai năm qua để phát triển giải pháp sức khỏe điện tử cho người cao tuổi ở châu Âu. Khởi đầu mô hình kinh doanh với mục tiêu chăm sóc sức khỏe cộng đồng thuận tiện hơn, IRM đang góp phần cải thiện tình hình y tế cộng đồng toàn cầu.