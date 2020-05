Kỹ Sư Tâm Hồn (Fix You)

Tên tiếng Hàn: 영혼수선공

Thể loại: Phim truyền hình dài tập

Diễn viên: Shin Ha-gyun, Jeong So-min, Tae In-ho, Park Ye-jin

Đạo diễn: Yoo Hyeon-gi

Kịch bản: Lee Hang-hee

Phát sóng lần đầu tại Hàn Quốc: 6/5/2020

Số tập: 8+

Giới thiệu

Bộ phim xoay quanh câu chuyện của các bác sĩ khoa tâm thần luôn hết mình điều trị cho bệnh nhân, những người đang dần ‘hóa điên’ trong xã hội quay cuồng hiện đại.

Lee Shi-joon (diễn viên Shin Ha-gyun)

Lee Shi-joon là bác sĩ rất tâm huyết với nghề tại khoa Sức khỏe Tâm trí, bệnh viện Eun Kang. Tuy luôn khao khát chữa lành vết thương cho người khác nhưng anh lại không thể an ủi chính bản thân mình. Người ta gọi anh là bác sĩ ‘lập dị’ có một không hai, bởi việc anh thích làm và làm giỏi nhất chính là ‘vừa đấm vừa xoa' bệnh nhân. Thậm chí để giúp ích cho điều trị, dù là việc gì hay phải dùng đến chiêu bài nào đi chăng nữa, anh cũng không hề ngần ngại. Lee Shi-joon làm việc không biết mệt mỏi, sẵn sàng hy sinh bản thân vì đồng nghiệp nhưng lại phớt lờ tổ chức. Ngay cả khi phải đối mặt với những tình huống nghiêm trọng, anh vẫn tỏ ra hài hước, lan tỏa năng lượng tích cực đến những người xung quanh. Có lẽ chính vì điều này nên anh thường xuyên va chạm và gây xung đột với người khác, nhưng cuối cùng vẫn luôn chứng minh là mình đúng.

Han Woo-joo (diễn viên Jeong So-min)

Han Woo-joo là nữ diễn viên nhạc kịch đang lên, luôn mong muốn giúp đỡ các bệnh nhân tâm thần bằng những vở nhạc kịch. Để miêu tả về cô chỉ có thể dùng cụm từ ‘người phụ nữ của lửa và nước’. Han Woo-joo gặp khó khăn trong việc tự kiềm chế cảm xúc, mới nóng mà đã nguội, tâm trạng lên xuống thất thường. Thế nhưng bản thân cô lại tràn ngập nhiệt huyết và lòng chính nghĩa. Sau thời gian dài chỉ là diễn viên không tên tuổi, đến bây giờ cô mới nhận được vai diễn chính, bắt đầu tỏa sáng trong làng nhạc kịch. Đối với cô sân khấu là tất cả, nhưng cô lại có một khuyết điểm quá lớn…

In Dong-hyeok (diễn viên Tae In-ho)

In Dong-hyeok là bác sĩ chuyên khoa Sức khỏe Tâm trí tại bệnh viện Eun Kang. Anh luôn tin rằng “vấn đề không nằm ở cảm xúc mà ở bộ não, chính bộ não mới làm lay chuyển tâm hồn”. Anh là bạn thân và cũng là đối thủ của bác sĩ Lee Shi-joon. In Dong-hyeok luôn biết cách cư xử kiềm chế, nhẹ nhàng, biết giữ cân bằng giữa cảm xúc và lý trí. Anh ấp ủ tham vọng trở thành bác sĩ giỏi nhất. Khác với bác sĩ Lee Shi-joon coi bệnh tâm thần là một loại ‘bệnh lý tâm hồn’, In Dong-hyeok lại cho rằng tất cả các dạng tâm thần đều xuất phát từ bệnh lý của não, chính các tế bào thần kinh trong não điều khiển cảm xúc và hành động của con người.

Ji Young-won (diễn viên Park Ye-jin)

Ji Young-won là giám đốc bệnh viện tư nhân, bạn thân từ thời đại học với Lee Shi-joon và In Dong-hyeok. Sau khi trở thành bác sĩ chuyên khoa, cô đã tự mở một bệnh viện đặt theo tên mình. Ji Young-won rất coi trọng mối quan hệ giữa bác sĩ và bệnh nhân, bởi cô tâm niệm quan hệ tốt mới giúp cô điều trị hiệu quả cho người bệnh . Cô là ngôi sao trong các nhà phân tích tâm thần học với kỹ năng phân tích và giao tiếp độc đáo, luôn bình tĩnh, lý trí, cư xử hợp tình hợp lý. Tuy nhiên cô cũng là người rất thoải mái, đôi khi còn hậu đậu và rất ngây thơ.