Chương của giấc mơ: Vĩnh cửu (TXT)

Ca sĩ / Nhóm nhạc: TXT (Tomorrow by Together) (투모로우바이투게더)

Tên album / Đĩa đơn: Chương của giấc mơ: Vĩnh cửu (꿈의 장: ETERNITY)

Ngày phát hành: 18/05/2020





Ca khúc

Drama 세계가불타버린밤, 우린... (Can't You See Me?) (Đêm thế giới bùng cháy, chúng ta ...) 샴푸의요정 (Nàng tiên dầu gội) 거울속의미로 (Mê cũng trong gương) 동물원을빠져나온퓨마 (Con báo thoát khỏi sở thú) Eternally





Giới thiệu

Tân binh “khủng long” TXT (Tomorrow by Together) vừa trở lại với album mini thứ hai “꿈의장: ETERNITY” (Chương của giấc mơ: Vĩnh cửu), cũng chính là “chương” cuối khép lại chuỗi album “Chương của giấc mơ”. Ngay khi vừa “lên sóng”, album cùng ca khúc chủ đề ngay lập tức chiếm trọn spotlight trên các phương tiện truyền thông.





Sản phẩm âm nhạc lần này thể hiện những khía cạnh trưởng thành, tiến bộ của các chàng trai trẻ nhiệt huyết TXT. Nếu chương đầu tiên “Ngôi sao” (STAR) là những cảm xúc vui mừng khi gặp được những người bạn lý tưởng, chương “Phép màu” (MAGIC) là những cuộc phiêu lưu kỳ diệu, thì “Vĩnh cửu” (ETERNITY) sẽ là hiện thực khắc nghiệt mà các chàng trai phải đối mặt.





Ca khúc chủ đề “세계가불타버린밤, 우린...” (Đêm thế giới bùng cháy, chúng ta ...) (Can't You See Me?) nói về những nỗi lo trước sự thay đổi, rạn nứt của tình bạn, bên cạnh đó cũng là niềm khao khát, tin tưởng vào một tình bạn bất diệt. Dù ngoài kia có xảy ra chuyện gì, dù thế giới có bị thiêu rụi, các chàng trai vẫn tin rằng thời gian quý giá và sự chân thành họ dành cho nhau sẽ mãi luôn còn trong tim.