JYP Entertainment ra cảnh cáo về tình trạng xâm phạm đời tư của DAY6

Công ty giải trí JYP Entertainment vừa ra thông cáo chính thức về quyết định xử lý theo pháp luật các hành vi xâm phạm đời tư cá nhân của nhóm nhạc nam DAY6.





Thông báo cụ thể như sau:

“Mặc dù chúng tôi đã nhiều lần thông báo với người hâm mộ về quy tắc bảo đảm an toàn và riêng tư của các nghệ sĩ trong công ty, nhưng tình trạng vẫn ngày càng tồi tệ do một số người hâm mộ liên tục bám theo các nghệ sĩ ở những địa điểm thuộc lịch trình cá nhân của họ.

Các hành vi liên tục cố gắng tiếp cận, theo dõi hoặc bí mật chờ đợi được coi là xâm phạm quyền riêng tư của người khác và sẽ bị xử phạt theo luật hiện hành. Chúng tôi đang thu thập bằng chứng về các hành vi xâm phạm này, bao gồm cả đoạn phim camera giám sát gần tòa nhà của công ty

Nếu cùng một đối tượng liên tục lặp lại hành vi này, chúng tôi sẽ tiến hành xử lý theo pháp luật, bất kể người đó đã nhận cảnh cáo hay bị cho vào danh sách đen hay không.

Chúng tôi thành thật yêu cầu người hâm mộ tạo điều kiện cho DAY6 nghỉ ngơi trọng vẹn và tận hưởng cuộc sống để có thể trở lại với phong độ tốt hơn.“





DAY6 vừa ra mắt album mới “The Book of Us: The Demon” và ca khúc chủ đề “Zombie”. Cả hai sản phẩm đều đang đạt thành tích cao tại các bảng xếp hạng trong nước và quốc tế. Trước khi comeback, DAY6 đã phải thông báo tạm hoãn quảng bá sản phẩm mới để tập trung điều trị sức khỏe tâm lý.