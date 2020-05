Ngân hàng trung ương Hàn Quốc dự báo kinh tế tăng trưởng -0,2% năm 2020

ⓒYONHAP News

Trong báo cáo “Triển vọng kinh tế” công bố ngày 28/5, Ngân hàng trung ương Hàn Quốc (BOK) dự báo Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Hàn Quốc sẽ tăng trưởng -0,2% trong năm nay do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19. Đây là lần đầu tiên BOK dự báo kinh tế Hàn Quốc tăng trưởng âm, kể từ lần dự báo -1,6% tháng 7 năm 2009 do ảnh hưởng của khủng hoảng tài chính toàn cầu.

BOK điều chỉnh dự báo tăng trưởng

Đây là lần thứ hai trong năm 2020, Ngân hàng trung ương Hàn Quốc hạ dự báo tỷ lệ tăng trưởng kinh tế của năm. Hồi tháng 2, BOK đã một lần hạ dự báo từ 2,3% xuống 2,1%. Tuy nhiên, đại dịch COVID-19 bùng phát đã gây ra cú sốc nghiêm trọng tới nền kinh tế, khiến BOK phải một lần nữa hạ dự báo xuống hẳn -0,2%. Mặt khác, Ngân hàng trung ương nhận định kinh tế Hàn Quốc sẽ tăng trưởng 3,1% trong năm 2021, cao hơn 0,7% so với dự báo trước đó. BOK phân tích một khi đại dịch COVID-19 được kiểm soát, cộng với hiệu ứng cơ sở từ việc GDP tăng trưởng âm trong năm nay, nền kinh tế Hàn Quốc sẽ nhảy vọt mạnh mẽ hơn so với dự báo trước đó. Tại buổi họp báo ngày 28/5, Thống đốc BOK Lee Joo-yeol phát biểu ở một kịch bản lạc quan hơn, kinh tế Hàn Quốc vẫn có thể tăng trưởng dương, nhưng trong kịch bản xấu nhất thì tỷ lệ tăng trưởng có thể xuống thấp hơn cả mức -0,2%.

Tình hình kinh tế Hàn Quốc hiện tại

Cú sốc từ đại dịch COVID-19 đang tác động rõ nét tới nền kinh tế Hàn Quốc. Trong quý I, kinh tế Hàn Quốc tăng trưởng -1,4% so với quý trước, mức thấp nhất trong hơn 11 năm qua sau mức -3,3% của quý IV năm 2008, thời điểm khủng hoảng tài chính toàn cầu. Tình hình này vẫn đang tiếp diễn trong quý II, các chỉ số kinh tế đứng trước triển vọng hết sức ảm đạm. Kim ngạch xuất khẩu tháng 4 vừa qua giảm tới hơn 24% so với cùng kỳ năm trước, và vẫn tiếp tục giảm hơn 20% trong 20 ngày đầu tháng 5. Kinh tế Hàn Quốc vốn phụ thuộc nhiều vào xuất khẩu nên mức giảm sâu như trên tất yếu kéo theo sụt giảm tỷ lệ tăng trưởng. Hiện tại, đại dịch COVID-19 vẫn đang càn quét nghiêm trọng trên toàn thế giới, các hoạt động kinh tế, thương mại toàn cầu bị tê liệt hoặc co hẹp mạnh, mạng lưới cung cầu thế giới rơi vào bất ổn. Đặc biệt, tình hình kinh tế Mỹ và Trung Quốc đang diễn tiến nghiêm trọng hơn dự đoán ban đầu. Hai cường quốc này vừa là hai trục lớn của nền kinh tế thế giới, vừa có ảnh hưởng trực tiếp tới kinh tế, xuất khẩu của Hàn Quốc. Kinh tế Mỹ được dự báo sẽ giảm sâu trong năm nay. Trong khi đó, Chính phủ Trung Quốc thậm chí vẫn chưa đề ra được mục tiêu tăng trưởng năm 2020 tại kỳ họp Đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc (tương đương Quốc hội) vừa qua, một điều cực kỳ hiếm thấy.

Ý nghĩa và đối phó

Việc Ngân hàng trung ương hạ mạnh triển vọng tăng trưởng kinh tế trong năm nay là nằm trong dự đoán, không phải một cú sốc lớn với thị trường. Trước đó, nhiều tổ chức nghiên cứu đã dự báo kinh tế Hàn Quốc chỉ tăng trưởng trên dưới ngưỡng 0%. Viện nghiên cứu phát triển Hàn Quốc (KDI) đã dự báo kinh tế Hàn Quốc tăng trưởng -0,2% trong nửa đầu năm, 0,5% nửa cuối năm, và 0,2% cả năm, kịch bản tồi tệ nhất có thể là -1,6%. Viện nghiên cứu tài chính Hàn Quốc lại dự báo kinh tế tăng trưởng -0,5%. Quỹ tiền tệ quốc tế (IMF) đưa ra mức dự báo -1,2%, còn các ngân hàng đầu tư nước ngoài dự báo bình quân -0,9%.

Trong một diễn biến khác, Ủy ban chính sách tiền tệ BOK ngày 28/5 đã hạ thêm 0,25% lãi suất cơ bản xuống còn 0,5%. Tháng 3 vừa qua, BOK đã hạ 0,5% lãi suất cơ bản từ mức 1,25% xuống 0,75%. Động thái cắt giảm tiếp lãi suất chỉ sau hai tháng cho thấy BOK nhận định đại dịch COVID-19 đang tác động nghiêm trọng tới nền kinh tế Hàn Quốc.