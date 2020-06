Những nữ sinh khiêu vũ (1) 거기서 거기야

Mẫu câu trong tuần

거기서 거기야 (Chẳng khác gì nhau)

[go gi so go gi ya]





Phân tích

Câu dùng khi người nói muốn nhấn mạnh hay khẳng định mức độ giống nhau, không có sự khác biệt để so sánh những thứ tương đồng ở dạng thân mật trống không.





거기 ở đó

-서 yếu tố gắn sau danh từ chỉ địa điểm

-야 đuôi câu cảm thán dạng thân mật trống không

* 거기 (ở đó) + -서 (yếu tố gắn sau danh từ chỉ địa điểm) + 거기(ở đó) + -야 (đuôi câu cảm thán dạng thân mật trống không) = 거기서 거기야. (Chẳng khác gì nhau.)





Cách diễn đạt

* Các dạng kính ngữ của câu "Chẳng khác gì nhau".

Mức độ kính trọng

Mẫu câu

Thân mật trống không

거기서 거기야. (go-gi-so go-gi-ya)

Thân mật kính trọng

거기서 거기예요. (go-gi-so go-gi-ye-yo)

Kính trọng

거기서 거기입니다. (go-gi-so go-gi-im-ni-da)







* Ứng dụng mẫu câu "Chẳng khác gì nhau".

Tình huống

Mẫu câu

Ý Nghĩa

Nhờ bạn chọn một trong hai chiếc áo giống nhau.

거기서 거기야. (go-gi-so go-gi-ya) Chẳng khác gì nhau.

So sánh lớp mới và lớp cũ với bố mẹ. 거기서 거기예요. (go-gi-so go-gi-ye-yo) Cũng giống nhau cả thôi ạ.

Tư vấn cho khách hàng về hai sản phẩm giống nhau.

거기서 거기입니다.

(go-gi-so go-gi-im-ni-da) Hai sản phẩm này chất lượng đều giống nhau cả thôi ạ.