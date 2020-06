Big Hit Entertainment xin lỗi về sự cố sản phẩm của Suga (BTS)

ⓒ Big Hit Entertainment

Công ty giải trí Big Hit Entertainment ngày 31/5 đã ra thông báo chính thức về việc sử dụng một đoạn âm thanh gây tranh cãi trong ca khúc “What Do You Think?” nằm trong album “D-2” của thành viên Suga nhóm Đoàn thiếu niên chống đạn (BTS).

Theo đó, đoạn âm thanh trên đã được cắt trích từ bài phát biểu năm 1977 của Jim Jones, hung thủ vụ “Thảm sát Jonestown” khiến 900 người thiệt mạng ở Mỹ.

Thông báo cụ thể của Big Hit như sau:

"Xin chào, đây là Big Hit Entertainment. Chúng tôi xin đưa ra phản hồi chính thức về mixtape “D-2” của Suga (BTS).

Đoạn âm thanh sử dụng ở phần đầu ca khúc "What Do You Think?" trong mixtape đã được người chịu trách nhiệm sản xuất lựa chọn ngẫu nhiên, không có chủ đích mà không hề biết về người phát biểu.

Sau khi thống nhất chọn đoạn âm thanh này, công ty đã kiểm tra lại theo đúng quy trình, nhưng đã mắc sai sót khi không phát hiện ra đoạn âm thanh có nội dung không phù hợp.

Big Hit Entertainment đã thiết lập quy trình kiểm soát nội dung gắt gao, nhưng vẫn còn thiếu sót về hiểu biết các vấn đề văn hoá, xã hội và lịch sử. Chúng tôi rất xin lỗi những khán thính giả đã bị tổn thương hoặc không thoải mái vì điều này.

Công ty đã ngay lập tức xóa đoạn âm thanh trên và thay thế bằng phiên bản mới.

Bản thân Suga cũng rất xấu hổ và cảm thấy phải chịu trách nhiệm vì đã không nhận ra vấn đề.

Chúng tôi sẽ rút kinh nghiệm từ sự cố này trong các sản phẩm tương lai."