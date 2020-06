Evezary – doanh nghiệp chăn ga gối đệm số 1 Hàn Quốc

ⓒ evezary

Không ngừng nỗ lực giữ vững vị trí số một trong hơn 40 năm





Hôm nay, chúng tôi sẽ giới thiệu về Evezary, nhà sản xuất chăn ga gối đệm số 1 Hàn Quốc. Thành lập năm 1976, Công ty dệt may Evezary có mô hình giống hợp tác xã gồm 1.000 cửa hàng chi nhánh. Hơn 50% cửa hàng bán lẻ đều có thâm niên hơn 10 năm tuổi, một số thậm chí đã kéo dài qua ba thế hệ. Người sáng lập Evezary Koh Chun-hong từng học chuyên ngành Kiến trúc tại trường Đại học Hanyang. Ông đã tự hỏi phải kết hợp nghệ thuật và công nghệ như thế nào để tạo ra sản phẩm đẹp. Ông rất hứng thú với chăn ga gối đệm thêu, đặc biệt là đệm. Năm 1976, ông thành lập công ty Sika Deer, đến năm 1986 đổi tên thành Evezary, đánh dấu cột mốc quan trọng trong ngành dệt may gia đình tại Hàn Quốc. Thời điểm đó, người Hàn Quốc chủ yếu mua đệm ở các cửa hàng nhỏ tại chợ đầu mối truyền thống. Evezary là thương hiệu bán lẻ đầu tiên tại Hàn Quốc, từng bước thiết lập mạng lưới bán hàng khắp cả nước. Trước đây, người Hàn thường sử dụng những tấm nệm mỏng trải trên sàn thay vì giường ngủ do thói quen sử dụng hệ thống sưởi sàn ondol. Do đó, người tiêu dùng chỉ có thể làm sạch đệm bằng cách tháo lớp vải bọc, giặt và phơi khô rồi khâu lại. Để giải quyết bất tiện này, Evezary đã sáng tạo loại chăn đệm có khóa kéo đầu tiên tại Hàn Quốc. Sản phẩm này đã giúp doanh nghiệp dẫn đầu thị trường chăn ga gối đệm xứ sở kimchi. Evezary đã không ngừng nỗ lực để giữ vững vị trí số 1 trong hơn 40 năm qua. Ông Ji Cheol-gyu Giám đốc phụ trách chiến lược kinh doanh của Evezary giải thích.





Evezary sở hữu nhiều danh hiệu “đầu tiên” trong ngành chăn ga gối đệm Hàn Quốc. Năm 2003, doanh nghiệp đã thành lập Trung tâm nghiên cứu môi trường ngủ đầu tiên và Trung tâm nghiên cứu thiết kế. Trung tâm nghiên cứu môi trường ngủ bắt đầu sản xuất các toppers chức năng (đệm mỏng đặt trên các tấm đệm dày) đầu tiên trong ngành, sau quá trình nghiên cứu sâu rộng về khả năng và giới hạn của con người (công thái học). Còn Trung tâm nghiên cứu thiết kế đã hợp tác với các nhà thiết kế hàng đầu Hàn Quốc để ra mắt các mẫu thiết kế. Công ty đã đăng ký thương hiệu và nhiều bằng sáng chế. Nhờ những nỗ lực này, doanh nghiệp đã duy trì vị trí hàng đầu về nhận diện thương hiệu trong lĩnh vực thời trang gia đình 7 năm liên tiếp, vượt xa các đối thủ cạnh tranh.





ⓒ evezary

14 năm liên tiếp dẫn đầu về sản phẩm giường ngủ thân thiện môi trường





Trước đây, chăn ga gối đệm chủ yếu tập trung vào các thiết kế đẹp và màu sắc. Tuy nhiên, Evezary đã phát triển chất lượng sản phẩm ở lĩnh vực sức khỏe, đầu tư vào nghiên cứu và phát triển (R&D) vật liệu, công thái học, thiết kế để người tiêu dùng có trải nghiệm dễ chịu và thoải mái nhất. Doanh nghiệp sở hữu một số bằng sáng chế trong lĩnh vực polymer, kỹ thuật dệt và chế biến vật liệu tự nhiên. Với chuyên môn vững chắc, công ty đã phát triển thành công sản phẩm thân thiện với môi trường. Evezary đã nhận Ngôi sao xanh (Green-Star) của Tổ chức chứng nhận Hàn Quốc (KMR) 14 năm liên tiếp, dẫn đầu danh mục sản phẩm giường ngủ thân thiện với môi trường kể từ lần đầu đạt chứng nhận này năm 2007. Ông Ji Cheol-gyu bật mí.





Evezary đã nghiên cứu các vật liệu thân thiện với môi trường như vải collagen, cotton modal (gỗ sồi), cotton Tencel (sợi bông chiết xuất từ gỗ thiên nhiên như bạch đàn, tre, khuynh diệp), bông hữu cơ, và đưa các vật liệu này vào sản phẩm. Là doanh nghiệp đề cao trách nhiệm bảo vệ môi trường, công ty luôn tuân thủ các tiêu chuẩn sản xuất sản phẩm thân thiện với môi trường trong nhiều thập kỷ qua. Nhờ những nỗ lực và giải pháp hướng đến văn hóa phòng ngủ lành mạnh tại Hàn Quốc, Evezary đã trở thành thương hiệu chăn ga được yêu thích nhất trong nước. Mùa xuân vừa rồi, Evezary đã lần đầu tiên sử dụng cây gai dầu (hemp) vào chăn ga gối mùa hè. Sản phẩm đã được đón nhận nhiệt liệt nhờ vật liệu tự nhiên, có tác dụng kháng khuẩn, khử mùi tuyệt vời.





Sleep & Sleep, chăm sóc giấc ngủ cho từng cá nhân





Năm nay, Evezary đã sử dụng gai dầu modal, tiếp tục mở rộng khai thác các vật liệu thân thiện với môi trường. Vải modal làm từ bột gỗ sồi kết hợp với cây gai dầu có nhiều chất xơ, protein, axit béo, omega 3 và omega 6 có khả năng ngăn ngừa ung thư. Không có gì ngạc nhiên khi cây gai dầu được đông đảo người tiêu dùng thế giới quan tâm. Vải modal kết hợp gai dầu không chỉ giúp điều chỉnh độ ẩm và nhiệt độ, mà còn chống vi khuẩn và loại bỏ độc tố. Năm 2014, Evezary còn ra mắt “Sleep & Sleep”, thương hiệu tư vấn chăm sóc giấc ngủ cá nhân đầu tiên tại Hàn Quốc. Giám đốc Chiến lược kinh doanh Ji Cheol-gyu chia sẻ.





Sleep & Sleep hiện có khoảng 200 trung tâm. Các điều phối viên chăm sóc giấc ngủ đạt chứng chỉ hành nghề chuyên nghiệp tại đây sẽ phân tích cho khách hàng về tư thế ngủ và gợi ý các sản phẩm tốt nhất. Theo Cơ quan bảo hiểm y tế quốc gia Hàn Quốc (NHIC), trong năm 2019 có tới 630.000 người Hàn Quốc phải điều trị rối loạn giấc ngủ. Trong bối cảnh số người mất ngủ ngày càng gia tăng, Sleep & Sleep hy vọng sẽ hỗ trợ khách hàng có những giấc ngủ chất lượng cao, phù hợp với từng cơ địa. Chúng tôi đã phát triển 97 loại gối khác nhau, 25 loại đệm toppers, chăn giữ nhiệt nhẹ, nhiều loại chăn ga chức năng khác để cung cấp cho khách hàng dịch vụ phù hợp nhất.





Thúc đẩy văn hóa ngủ lành mạnh





Tại các trung tâm Sleep & Sleep, các điều phối viên giấc ngủ đều phải hoàn thành các khóa đào tạo tư vấn giấc ngủ chuyên nghiệp, phân tích tư thế ngủ và hình dạng cơ thể khách hàng một cách khoa học dựa trên các thiết bị đo cột sống cổ, áp lực cơ thể. Evezary đã tạo ra một mô hình mới giúp cải thiện chất lượng giấc ngủ cho mọi người. Doanh nghiệp đang chứng tỏ vị thế số 1 không thể phủ nhận. Ông Ji Cheol-gyu cho biết.

Chúng tôi sẽ tiếp tục nâng cao chất lượng của các trung tâm Sleep & Sleep, giúp khách hàng trải nghiệm các sản phẩm chức năng với sự trợ giúp của các điều phối viên giấc ngủ. Chúng tôi cũng sẽ phát triển các sản phẩm công nghệ dựa trên mạng Internet vạn vật (IoT), tích cực khám phá thị trường toàn cầu với các sản phẩm và dịch vụ tốt nhất. Là nhà sản xuất hàng đầu về chăn ga gối đệm cao cấp, chúng tôi sẽ không ngừng đổi mới thương hiệu, giúp khách hàng toàn thế giới tận hưởng văn hóa phòng ngủ lành mạnh.





Sau Trung Quốc, Evezary đã mở rộng xuất khẩu sản phẩm sang Indonesia, Việt Nam, Mỹ và châu Âu, với mục tiêu trở thành một trong những nhà sản xuất chăn ga gối đệm hàng đầu thế giới.