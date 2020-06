BTS cung cấp dịch vụ xem “đa góc” trong concert trực tuyến

ⓒ Big Hit Entertainment

Công ty giải trí Big Hit Entertainment ngày 1/6 thông báo buổi biểu diễn trực tuyến giữa tháng này của nhóm Đoàn thiếu niên chống đạn (BTS) sẽ cung cấp tính năng xem “đa góc” cho khán thính giả.

Theo đó, thành viên câu lạc bộ người hâm mộ BTS (Army) sẽ được theo dõi buổi biểu diễn Bang Bang Con the Live từ 6 góc quay khác nhau để trải nghiệm thêm phong phú, đa dạng. Concert trực tuyến dự kiến diễn ra vào ngày 14/6 (giờ Hàn Quốc).

Tính năng xem “đa góc” do công ty khởi nghiệp công nghệ Kiswe Mobile phát triển, đã được Big Hit sử dụng trong sự kiện gặp gỡ fan hâm mộ của BTS ở Osaka, Nhật Bản tháng 12 năm ngoái.

Chuyến lưu diễn thế giới Map of the Soul Tour của BTS đã bị hủy hoặc hoãn một phần do đại dịch COVID-19. Vì các hoạt động tập trung đông người bị hạn chế nên nhóm đang đẩy mạnh khai thác các nội dung trực tuyến để tiếp cận người hâm mộ.

Tháng trước, BTS đã cung cấp dịch vụ xem trực tuyến miễn phí 8 concert trước đây của nhóm. 2,24 triệu fan hâm mộ toàn thế giới đã hưởng ứng sự kiện này.