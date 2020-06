Các thần tượng xứ Hàn chuyển dần sang biểu diễn trực tuyến trong mùa dịch

ⓒ WM Entertainment

Dịch COVID-19 tại Hàn Quốc chưa có dấu hiệu cải thiện do vài ổ dịch mới đã xuất hiện gần đây. Do đó, các thần tượng đã chuyển sang tương tác với người hâm mộ bằng các phương thức trực tuyến đa dạng.

Nhóm nhạc nữ Oh My Girl sẽ tổ chức buổi fan meeting mang tên “슬기로운 오마이걸 생활” (Cuộc sống thông thái như Oh My Girl) trên ứng dụng Vlive vào 18 giờ ngày 5/6 (giờ Hàn Quốc). Các cô gái mới trở lại với album mini thứ 2 “Non Stop”, lội ngược dòng trên các bảng xếp hạng và được đông đảo khán thính giả yêu thích. Trong buổi fan meeting sắp tới, nhóm sẽ chiêu đãi người hâm mộ nhiều sân khấu thú vị, phù hợp với hình thức xem trực tuyến để các fan vẫn được giao lưu với thần tượng dù không thể gặp nhóm trực tiếp.

Nhóm nhạc nam Astro cũng dự định tổ chức concert online ngày 28/6 tới, sau thời gian trì hoãn kéo dài vì dịch bênh. Công ty quản lý Fantagio hy vọng sự kiện này sẽ là món quà an ủi và đền đáp sự chờ đợi của người hâm mộ. Ngày 30/5 vừa qua, nữ rapper Moon-byul của MAMAMOO cũng đã tổ chức thành công concert solo mang tên “문” (門OON) (Trăng). Buổi biểu diễn 180 phút với bối cảnh phòng riêng của chính nữ nghệ sĩ cùng các hoạt động nấu nướng, trò chuyện kết hợp biểu diễn đã được khán giả vô cùng đón nhận và ủng hộ.