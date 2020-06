MORE & MORE (TWICE)

Ca sĩ / Nhóm nhạc: TWICE (트와이스)

Tên album / Đĩa đơn: MORE & MORE

Ngày phát hành: 01/06/2020





Ca khúc

MORE & MORE OXYGEN FIREWWORK MAKE ME GO SHADOW DON’T CALL ME AGAIN SWEET SUMMER DAY





Giới thiệu

Album mini thứ 9 “MORE & MORE” của các cô gái xinh đẹp TWICE đã chính thức lên kệ vào ngày 1/6 vừa qua.





9 tháng có thể là một khoảng thời gian ngắn, nhưng với khả năng hoạt động liên tục không ngừng nghỉ của TWICE thì đây lại là một thời gian khá dài. Và lần này TWICE đã trở lại với đội hình đầy đủ sau hơn 1 năm Mina vắng mặt, cùng một ca khúc giải nhiệt cho mùa hè 2020 với hình tượng nữ hoàng mùa hạ. Nhóm đã từng thống trị mùa hè 2018 với ca khúc “Dance The Night Away”.





Ngoài ca khúc chủ đề cùng tên do chính Chủ tịch JYP Entertainment Park Jin Young viết lời và hòa âm phối khí, 6 ca khúc còn lại của album cũng có bàn tay sản xuất của rất nhiều tên tuổi đình đám. Tiêu biểu là nhà sản xuất MNEK của nữ ca sĩ H.E.R, từng nhận giải Album R&B xuất sắc nhất tại lễ trao giải Grammy lần thứ 61; Julia Michaels, từng cộng tác với nhiều nghệ sĩ nổi tiếng của Mỹ như Justin Bieber và Ariana Grande; Justin Tranter và Zara Larsson.





“MORE & MORE” lột tả những cảm xúc khao khát ngày một mãnh liệt dành cho đối phương khi những ngọt ngào và rung động trong tình yêu đã chín muồi. Bầu không khí trẻ trung, sảng khoái của album cũng nêu bật phong thái các cô gái xinh đẹp TWICE.





Và đúng như đẳng cấp của TWICE, album không chỉ thống trị bảng xếp hạng nhạc số ở cả Hàn Quốc và Nhật Bản mà còn xuất sắc đánh chiếm ngôi đầu bảng xếp hạng album của iTunes tại 30 quốc gia như Brazil, Indonesia, Nga… MV của ca khúc chủ đề cũng nhanh chóng leo lên top 1 MV Trending Worldwide của YouTube, cán mốc 14,7 triệu lượt xem sau 15 giờ phát hành (tính đến 9 giờ ngày 2/6).





Có thể nói nhờ màn “lột xác” visual cực hút mắt với những màu tóc nổi bật, phong cách thời trang đậm chất hippy, vũ đạo mạnh mẽ lôi cuốn cùng âm nhạc bắt tai, TWICE đã tự lập kỷ lục mới cho chính mình, một lần nữa chứng tỏ tiềm năng phát triển không giới hạn của nhóm.





Không thể phũ nhận đợt trở lại này của TWICE rất hoành tráng nhưng nhóm lại vấp phải vụ việc đạo nhái thiết kế của nghệ sĩ điêu khắc David McCarty trong một phân cảnh của MV. Tuy nhiên, công ty giải trí JYP đã nhanh chóng lên tiếng xác nhận sự tương đồng của thiết kế và yêu cầu đơn vị sản xuất MV bàn bạc với tác giả của sản phẩm gốc để giải quyết vấn đề êm đẹp.