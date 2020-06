Hàn Quốc lập dự thảo ngân sách bổ sung lần ba quy mô lớn kỷ lục

ⓒYONHAP News

Chính phủ Hàn Quốc ngày 3/6 đã công bố dự thảo ngân sách bổ sung lần ba quy mô lớn kỷ lục 35.300 tỷ won (29 tỷ USD) để đối phó với đại dịch COVID-19. Khoản ngân sách này sẽ được sử dụng để hỗ trợ thanh khoản cho các doanh nghiệp và giới tiểu thương, đối phó với cú sốc tuyển dụng, và thúc đẩy hồi phục kinh tế. Nội dung dự thảo cũng bao gồm khoản đầu tư ban đầu cho “Chính sách kinh tế mới phiên bản Hàn Quốc” mà Chính phủ sẽ xúc tiến trong 5 năm tới.

Quy mô ngân sách bổ sung cao kỷ lục

Trong cuộc họp Nội các bất thường ngày 3/6, Chính phủ Hàn Quốc đã thông qua dự thảo ngân sách bổ sung lần ba nhằm sớm khắc phục khủng hoảng kinh tế, chuẩn bị cho “thời đại hậu COVID-19”. Đây là dự thảo ngân sách bổ sung thứ 5 trong nhiệm kỳ của Chính phủ Tổng thống Moon Jae-in, vượt qua cả quy mô ngân sách bổ sung đợt khủng hoảng tài chính toàn cầu 2008-2009. Ngoài ra, đây là lần đầu tiên từ sau năm 1972, Hàn Quốc lập ngân sách bổ sung tận ba lần trong một năm. Quy mô ngân sách bổ sung lần một là 11.700 tỷ won (9,6 tỷ USD), lần hai là 12.200 tỷ won (10 tỷ USD). Tính cả ngân sách bổ sung lần ba thì tổng quy mô gói chính sách đối phó với đại dịch COVID-19 của Hàn Quốc lên tới 270.000 tỷ won (221,7 tỷ USD), chiếm 14% Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) ước tính năm nay. Chính phủ sẽ điều chỉnh cơ cấu chi tiêu ngân sách, huy động một phần ba ngân sách bổ sung từ nguồn tiền nhàn rỗi của 8 loại quỹ. Hai phần ba còn lại, tức 23.800 tỷ won (19,5 tỷ USD) sẽ được huy động thông qua phát hành trái phiếu Chính phủ để bù đắp thâm hụt ngân sách. Phó Thủ tướng phụ trách kinh tế kiêm Bộ trưởng Kế hoạch và tài chính Hong Nam-ki nhấn mạnh ngân sách bổ sung lần ba sẽ góp phần khắc phục thiệt hại từ đại dịch, thiết lập nền tảng, động lực tăng trưởng mới cho Hàn Quốc trong thời đại hậu COVID-19.

Lập ngân sách bổ sung

Trong tổng quy mô ngân sách bổ sung lần ba, Chính phủ dự kiến phân bổ 11.400 tỷ won (9,3 tỷ USD) để bù đắp khoản thiếu hụt nguồn thu ngân sách trong năm nay, và 23.900 tỷ won (19,6 tỷ USD) để tăng chi tiêu ngân sách.

Khoản tăng chi tiêu ngân sách sẽ được tập trung cho khắc phục khủng hoảng kinh tế do ảnh hưởng từ đại dịch COVID-19. Cụ thể, Chính phủ sẽ rót 5.000 tỷ won (4,1 tỷ USD) để giúp các doanh nghiệp gặp khó khăn duy trì tuyển dụng. Khoản ngân sách này sẽ góp phần “hậu thuẫn” cho gói ổn định tài chính quy mô 135.000 tỷ won (110,8 tỷ USD) của Chính phủ, nhằm cung cấp thanh khoản khẩn cấp cho giới tiểu thương, doanh nghiệp vừa và nhỏ và doanh nghiệp tầm trung, doanh nghiệp và ngành công nghiệp chủ lực. Chính phủ cũng sẽ rót 9.400 tỷ won (7,7 tỷ USD) để hỗ trợ tuyển dụng, mở rộng mạng lưới an sinh xã hội, tăng trợ cấp tìm việc làm nhằm tạo thêm hơn 550.000 việc làm mới, giảm nhẹ cú sốc tuyển dụng. Ngoài ra, 3.700 tỷ won (3,04 tỷ USD) sẽ được phân bổ để kích thích tiêu thụ nội địa, xuất khẩu, kinh tế địa phương; 2.500 tỷ won (2,05 tỷ USD) để bồi dưỡng ngành công nghiệp liên quan tới phòng dịch, củng cố hệ thống đối phó với thiên tai, thảm họa. Dự thảo ngân sách bổ sung lần ba còn bao gồm kế hoạch hỗ trợ phiếu giảm giá quy mô 168,4 tỷ won (138,3 triệu USD) ở 8 lĩnh vực như nông thủy sản, nhà hàng, khách sạn, biểu diễn, điện ảnh, du lịch cho hơn 16 triệu dân nhằm kích thích tiêu dùng trong nửa cuối năm, từ đó hồi phục nền kinh tế. Chính phủ cũng quyết định rót 5.100 tỷ won (4,2 tỷ USD) ngân sách cho “Chính sách kinh tế mới phiên bản Hàn Quốc” (Korean New Deal) để thiết lập bàn đạp tăng trưởng mới thời đại hậu COVID-19. Tổng quy mô đầu tư cho chính sách này là 76.000 tỷ won (62,4 tỷ USD), dự kiến sẽ được xúc tiến trong 5 năm tới.

Ý nghĩa

Với quy mô dự thảo ngân sách bổ sung lần ba như trên, tổng chi tiêu ngân sách năm 2020 của Hàn Quốc sẽ tăng thêm 77.500 tỷ won (63,6 tỷ USD), tức tăng 16,5% so với tổng ngân sách năm 2019. Điều này không tránh khỏi làm ảnh hưởng tới tính lành mạnh tài chính của Hàn Quốc, nhưng lại là lựa chọn bất khả kháng của Chính phủ nhằm khắc phục khủng hoảng kinh tế. Chính phủ đặt mục tiêu giải ngân trên 75% ngân sách bổ sung trong vòng ba tháng ngay sau khi được Quốc hội thông qua.