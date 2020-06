Song Joong-ki thông báo rút lui khỏi phim mới

ⓒ YONHAP News

Công ty quản lý History D&C ngày 5/6 thông báo nam diễn viên Song Joong-ki sẽ rút lui khỏi bộ phim “Season of You and Me” (tạm dịch: mùa của anh và em) do xung đột lịch trình đột xuất vì dịch COVID-19.





Đại diện công ty cho biết do hoàn cảnh bất khả kháng, nam diễn viên sẽ phải điều chỉnh lại toàn bộ lịch trình làm việc nửa cuối năm. Trước mắt, Song Joong-ki sẽ tập trung vào các hoạt động quảng bá cho bộ phim “Space Sweepers”, chuẩn bị ra mắt mùa hè này.





Đầu năm nay, dự án phim “Bogotá” của Song Joong-ki, lấy bối cảnh ở Colombia, đã phải hoãn lịch quay do dịch COVID-19 bùng phát. Đoàn làm phim đã phải trở về nước vào tháng 3, sau đó thông báo hoãn lịch quay tới năm sau.





Song Joong-ki vốn dự định tham gia phim “Season of You and Me”, kể về nhạc sĩ/ca sĩ nổi tiếng thập niên 1980 Yoo Jae Ha, sau khi hoàn tất phim “Bogotá”, nhưng cuối cùng đã phải thay đổi kế hoạch.