Thành viên: Jae, Sungjin, Young K, Wonpil, Dowoon

Thể loại: K-pop, pop rock, alternative rock, pop punk, power pop

Công ty quản lý: Studio J

Hoạt động từ: 2015

Tham gia cùng: JYP Nation





Day6 là ban nhạc rock trực thuộc Studio J. Nhóm ra mắt tháng 9/2015 với album “The Day”, và leo thẳng lên vị trí thứ 2 bảng xếp hạng “Album thế giới” (World Album Chart) của Billboard chỉ sau một tuần phát hành. Ban đầu nhóm có 6 thành viên, nhưng từ tháng 2/2016, Day6 hoạt động với đội hình 5 người gồm Sungjin, Jae, Young K, Wonpil và Dowoon. Các thành viên Day6 đều tham gia vào các khâu soạn nhạc, viết lời và sản xuất cho các sản phẩm âm nhạc của nhóm.





Studio & Live

The Book of Us: Entropy (Hoàn chỉnh, 2019)

Moonrise (Hoàn chỉnh, 2017)

Sunrise (Hoàn chỉnh, 2017)

EPs, Singles & Remakes

The Book of Us: The Demon (EP, 2020)

The Book of Us: Gravity (EP, 2019)

Remember Us: Youth Part 2 (EP, 2018)

Beautiful Feeling (single, 2018)

Shoot Me: Youth Part 1 (EP, 2018)

All Alone (single, 2017)

When You Love Someone (single, 2017)

I Loved You (single, 2017)

What Can I Do (single, 2017)

Hi Hello (single, 2017)

Dance Dance (single, 2017)

I’m Serious (single, 2017)

How Can I Say (single, 2017)

You Were Beautiful (single, 2017)

I Wait (single, 2017)

Daydream (EP, 2016)

The Day (EP, 2015)