Tháng năm tươi đẹp của chúng ta (Super Junior-K.R.Y)

Ca sĩ / Nhóm nhạc: Super Junior-K.R.Y ( 슈퍼주니어 -K.R.Y)

Tên album / Đĩa đơn: Tháng năm tươi đẹp của chúng ta (When We Were Us) ( 푸르게 빛나던 우리의 계절 )

Ngày phát hành: 08/06/2020

Ca khúc

푸르게 빛나던 우리의 계절 (When We Were Us/Tháng năm tươi đẹp của chúng ta) 부산에 가면 (Way to Busan) (Nếu anh quay lại Busan) 너에게로 (The Way Back to You) (Đi về phía em) 할 수 없는 일 (I Can’t) (Điều anh không thể) 기대 (Home) (Mong đợi) 별의 동화 (Midnight Story) (Cổ tích những vì sao)

Giới thiệu

Nhóm nhỏ Super Junior-K.R.Y vừa phát hành mini album đầu tiên tại Hàn Quốc sau 15 năm thành lập. Nhóm gồm ba giọng cả đỉnh nhất của Super Junior là Kyu-hyun, Ryeo-wook và Ye-sung. Album “ 푸르게 빛나던 우리의 계절 ” ( Tháng năm tươi đẹp của chúng ta/ When We Were Us) với hai phiên bản “Pure” và “Cool” đã chính thức lên kệ ngày 8/6.

“Tháng năm tươi đẹp của chúng ta” có tổng cộng 6 ca khúc thể hiện nhiều khía cạnh cảm xúc đa dạng, từ vui, buồn cho đến phấn khích và tràn đầy năng lượng. Chính vì nhóm gồm ba giọng ca trữ tình nên album chứa đựng rất nhiều sự ngọt ngào, dịu dàng và đầy cảm xúc. Trong đó, ca khúc chủ đề cùng tên được đánh giá là dạt dào và dễ ngấm hơn cả. “Tháng năm tươi đẹp của chúng ta” khắc họa hình ảnh chàng trai không thể ngừng nhớ về miền ký ức hạnh phúc với người con gái đã từng bên anh suốt thời thanh xuân. Không trách móc, không giận hờn, chàng trai ấy chỉ đắm chìm trong quá khứ với những nỗi buồn thật đẹp.