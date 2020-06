Hàn Quốc xúc tiến sửa luật nhằm ngăn cấm cha mẹ phạt đòn roi với con cái

ⓒYONHAP News

Bộ Tư pháp Hàn Quốc ngày 10/6 công bố sẽ lập dự thảo sửa đổi Luật Dân sự, loại bỏ nội dung về “quyền kỷ luật” con cái, cấm cha mẹ phạt đòn roi đối với con.

Xúc tiến sửa đổi Luật dân sự

Luật Dân sự Hàn Quốc hiện hành quy định người có quyền nuôi con (thông thường là bố mẹ) có quyền và nghĩa vụ bảo vệ, dạy dỗ con cái, đồng thời có thể “kỷ luật” con nếu cần thiết để thực hiện quyền và nghĩa vụ này. “Kỷ luật” ở đây được giải nghĩa là không bao gồm các hình thức xử phạt vượt quá mức độ cho phép theo tiêu chuẩn xã hội, gây đau đớn về thể xác, tinh thần cho con cái. Chính phủ quyết định xúc tiến sửa đổi hạng mục trên là bởi nội dung luật dẫn tới ngộ nhận là người có quyền nuôi con có thể phạt đòn con cái. Ngoài ra, dư luận cho rằng con cái được coi là đối tượng thực thi quyền lợi của cha mẹ phản ánh sự uy quyền, không thích hợp.

Bộ Tư pháp xúc tiến sửa đổi Luật Dân sự căn cứ khuyến nghị của Ủy ban cải thiện pháp chế vì văn hóa gia đình bao trùm. Tháng 4 vừa qua, Ủy ban này đã khuyến nghị Bộ Tư pháp loại bỏ hạng mục về quyền kỷ luật con cái trong Luật dân sự và thay bằng hạng mục “giáo huấn”. Trước tiên, hạng mục mới sẽ ghi rõ quyền lợi và nghĩa vụ của cha mẹ. Sau này, khi nhận thức cộng đồng về vấn đề phạt đòn con cái trong gia đình đã cải thiện, Bộ sẽ tiến tới xóa tiếp hạng mục “giáo huấn” này. Ủy ban cũng khuyến nghị Bộ Tư pháp lập mới hạng mục cấm hẳn cha mẹ phạt đòn con cái. Ngày 12/6, Bộ Tư pháp đã mở buổi tọa đàm thu thập ý kiến của các chuyên gia về nhân quyền trẻ em và giới thanh thiếu niên nhằm lập dự thảo sửa đổi cụ thể.

Bối cảnh

Việc Bộ Tư pháp quyết định xúc tiến phương án cấm hẳn cha mẹ phạt đòn con cái là bởi thời gian gần đây, liên tiếp xảy ra nhiều vụ bạo hành trẻ em trong gia đình gây chấn động xã hội, thậm chí còn dẫn tới trường hợp tử vong. Tư tưởng truyền thống trong xã hội Hàn Quốc vốn coi việc dạy dỗ con cái là “yêu cho roi cho vọt”. Cha mẹ được cho là có quyền và nghĩa vụ dùng đòn roi để dạy bảo con cái mỗi khi con mắc lỗi. Vấn đề đặt ra là ranh giới giữa “đòn roi yêu thương” và “đòn roi bạo hành” là rất mơ hồ. Chính sự mơ hồ này đã dẫn tới nhiều trường hợp các bậc cha mẹ bạo hành con mình, vượt quá giới hạn nhưng vẫn được Tòa án tuyên bố vô tội, viện dẫn “quyền kỷ luật” con cái trong Luật Dân sự. Ngoài ra, nội dung về “quyền kỷ luật” còn xung đột với hạng mục cấm phạt đòn trẻ em quy định trong Luật Phúc lợi trẻ em. Theo luật này, dù là cha mẹ nhưng nếu phạt đòn con cái quá mức đều bị coi là hành vi bạo hành trẻ em. Các số liệu thống kê càng thể hiện rõ tính chất nghiêm trọng của các vụ xử phạt con cái quá mức. Theo tài liệu của Bộ Y tế và phúc lợi, số vụ tố giác về hành vi bạo hành trẻ em đã tăng từ hơn 17.000 trường hợp trong năm 2014 lên hơn 36.000 trường hợp năm 2018, tức tăng gấp đôi trong vòng 4 năm. Đã có 132 trẻ em chết vì bị bạo hành trong vòng 5 năm qua, 80% trong số đó là do cha mẹ. Số liệu này cho thấy việc cha mẹ xử phạt con cái trong gia đình đang biến chất thành hành vi bạo hành trẻ em.

Đối sách nào thiết thực?

Ngoài Hàn Quốc, hầu như không có mấy quốc gia trên thế giới quy định về “quyền kỷ luật” con cái của cha mẹ. Do đó, việc Bộ Tư pháp xúc tiến sửa đổi luật được coi là đương nhiên, bấp chấp một số ý kiến cho rằng Nhà nước đang can thiệp quá mức vào phương pháp giáo dục trong gia đình. Tuy nhiên, chỉ sửa đổi luật là chưa đủ để cải thiện văn hóa giáo dục con cái trong gia đình, mà quan trọng hơn cả là sự thay đổi nhận thức của các bậc làm cha mẹ. Dù luật được sửa đổi nhưng nếu không có phương tiện pháp lý thiết thực để ngăn chặn các trường hợp bạo hành trẻ em thì cũng là vô nghĩa. Do đó, nhiều ý kiến chỉ ra rằng Chính phủ cần thảo luận và nghiên cứu đầy đủ trước khi tiến hành sửa đổi luật.