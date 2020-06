BTS ra mắt MV cho ca khúc tự truyện “We are Bulletproof: the Eternal”

ⓒ Big Hit Entertainment

“Gã khổng lồ” Kpop Đoàn thiếu niên chống đạn (BTS) ngày 12/6 đã ra mắt MV cho ca khúc “We are Bulletproof: the Eternal” trích từ album mới nhất “Map of the Soul: 7”.





Trong MV hoạt hình, phiên bản dễ thương của các thành viên BTS phải trải qua nhiều thử thách khác nhau, sau đó tụ hội lại và cùng tỏa sáng. Đây là ca khúc tự truyện tái hiện lại toàn bộ quãng đường sự nghiệp của nhóm, từ những tháng ngày vất vả hồi mới ra mắt cho đến thành công hiện tại.





MV nằm trong chuỗi hoạt động của 2020 BTS Festa, sự kiện thường niên kỷ niệm ngày ra mắt của nhóm với các fan quốc tế, thường được gọi là ARMY. Thành viên Jungkook cũng vừa phát hành ca khúc solo “Still with you” dành tặng người hâm mộ.





BTS sẽ khép lại sự kiện bằng buổi biểu diễn trực tuyến “Bang Bang Con: The Live” ngày 14/6. Các fan sẽ có thể theo dõi concert từ 6 góc quay khác nhau.