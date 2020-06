BTS tổ chức concert trực tuyến, thu hút hơn 750.000 người xem cùng lúc

ⓒ Big Hit Entertainment

6 giờ chiều 14/6, một ngày sau kỷ niệm 7 năm ra mắt, nhóm nhạc Đoàn thiếu niên chống đạn (BTS) đã tổ chức buổi biểu diễn trực tuyến đặc biệt “BANG BANG CON: The Live” dành tặng người hâm mộ khắp thế giới.

Chương trình trực tuyến tính phí kéo dài khoảng 100 phút, bao gồm những bản hit đình đám nhất của nhóm cũng như các ca khúc mới trong album “Map of the Soul: 7”. Hơn 756.600 người từ 107 quốc gia và khu vực khắp thế giới đã truy cập cùng lúc, theo dõi concert qua 6 góc quay khác nhau.

Đặc biệt, BTS đã chiêu đãi fan tiết mục biểu diễn mới của ca khúc “Black Swan” và phiên bản dàn dựng lại của bản hit năm 2019 “Boy With Luv”, bật mí rằng đây là những hình ảnh đầu tiên của tour diễn vòng quanh thế giới “Map of the Soul”, đã lùi lịch từ tháng 4 xuống tháng 9 năm nay do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19.

Trong buổi biểu diễn, thành viên Jin tiết lộ nếu BTS không ký lại hợp đồng với Big Hit Entertainment hai năm trước thì nhóm đã kết thúc hợp đồng cũ vào đúng ngày kỷ niệm thành lập 13/6. Tuy nhiên, nhóm tự hào vì đã được làm việc với một đơn vị chủ quản chất lượng, và sẽ còn gắn bó với nhau thêm một thời gian dài nữa.

Các thành viên BTS chia sẻ đã rất nỗ lực tập luyện để cống hiến cho khán thính giả những tiết mục xuất sắc nhất. Nhóm gửi lời cảm ơn người hâm mộ đã đón xem chương trình và luôn đồng hành với các chàng trai trong 7 năm vừa qua, đồng thời động viên các fan giữ gìn sức khỏe, chung tay vượt qua đại dịch.