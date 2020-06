Thể loại: K-pop, R&B, ballad

Công ty quản lý: SM Entertainment, Label SJ

Hoạt động từ: 2006

Tham gia cùng: Super Junior, Super Junior KRY, Super Junior M, SM the Ballad, SM Town





Kyu-hyun (tên thật: Cho Kyu-hyun) là ca sĩ kiêm diễn viên nhạc kịch và MC. Anh ra mắt với tư cách thành viên nhóm Super Junior năm 2006. Kyu-hyun còn tham gia các nhóm nhỏ của Super Junior như Super Junior KRY, Super Junior-M, và là thành viên nhóm nhạc dự án SM the Ballad cùng các nghệ sĩ khác của công ty SM Entertainment. Năm 2014, anh ra mắt album “At Gwanghwamun”, trở thành thành viên đầu tiên của Super Junior hoạt động solo.





EPs, Singles & Remakes

Aewol-ri (single, 2019)

Time With You (single, 2019)

Goodbye For Now (single, 2017)

Waiting, Still (EP, 2017)

The Day We Felt The Distance (single, 2015)

Fall Once Again - the 2nd mini-album (EP, 2015)

At Gwanghwamun (EP, 2014)