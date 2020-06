Neromeka – doanh nghiệp tiên phong trên thị trường rô-bốt cộng tác (cobot)

ⓒ Neuromeka

Cobot - cơ hội đổi mới cho doanh nghiệp vừa và nhỏ





Hôm nay, chúng tôi sẽ giới thiệu về Neuromeka, doanh nghiệp tiên phong mảng rô-bốt cộng tác (cobot). Giám đốc Park Jong-hoon giải thích.





Rô-bốt cộng tác có khả năng phát hiện va chạm nên có thể được cài đặt ở bất kỳ môi trường nào mà không lo ngại rủi ro an toàn. Còn rô-bốt công nghiệp không thể tự tránh va chạm nên không đảm bảo tính an toàn, phải hoạt động trong một khu vực riêng. Các nhà sản xuất vừa và nhỏ khó có thể thiết kế vành đai an toàn riêng cho rô-bốt vì chi phí cao. Ngược lại, rô-bốt cộng tác có thể dễ dàng cài đặt và sử dụng tại nơi làm việc mà không đòi hỏi khu vực an toàn riêng. Đặc biệt, cobot của Neuromeka hỗ trợ tính năng lập trình độc đáo và trực quan, gọi là dạy trực tiếp (direct teaching). Chức năng này cho phép người dùng điều khiển các khớp của rô-bốt để “dạy” chúng di chuyển, giống như cách cha mẹ dạy con cái tập đi. Nhờ đó, một công nhân bình thường cũng có thể lập trình rô-bốt cộng tác, không cần đến các chuyên gia.





Sản xuất cobot hướng đến doanh nghiệp vừa và nhỏ





Cobot chỉ loại rô-bốt làm việc chung với con người trong cùng một không gian, giúp nâng cao hiệu quả công việc. Yêu cầu thiết yếu với cobot là khả năng nhận dạng chuyển động của con người. Rô-bốt công nghiệp không nhận thức được sự tồn tại của con người nên có thể gây ra tai nạn, còn cobot rất an toàn, lại có thể thực hiện nhiều tác vụ khác nhau. Cobot nổi lên như một sự thay thế hoàn hảo cho rô-bốt công nghiệp, đặc biệt với các doanh nghiệp vừa và nhỏ, ít nhân công, không đủ tiềm lực lắp đặt rô-bốt công nghiệp. Giám đốc Park Jong-hoon cho biết.





Rô-bốt công nghiệp là lựa chọn lý tưởng cho các dây chuyền sản xuất hàng loạt một số mặt hàng nhất định. Trong khi đó, nhiều doanh nghiệp nhỏ chỉ cần sản xuất số lượng hàng hóa vừa phải, không thể đầu tư nhiều cho việc sử dụng và bảo trì rô-bốt công nghiệp. Do đó, cobot có thể trở thành yếu tố chủ chốt của quá trình tự động hóa. Công nghệ của chúng tôi cho phép các doanh nghiệp tự động hóa sản xuất dễ dàng hơn. Phát hiện vật cản và dạy trực tiếp cho rô-bốt đòi hỏi các thuật toán điều khiển rô-bốt cấp cao. Với hơn 20 năm kinh nghiệm nghiên cứu lĩnh vực này, tôi tự tin vào kiến thức và nhiệt huyết của bản thân để bắt đầu kinh doanh cobot.





Công nghệ điều khiển rô-bốt độc đáo, giá cả cạnh tranh của Neuromeka





Giám đốc Park Jong-hoon tốt nghiệp ngành Cơ khí tại trường Đại học Khoa học và công nghệ Pohang (POSTECH). Ông đã nghiên cứu về rô-bốt được hơn 20 năm, và là một chuyên gia về điều khiển rô-bốt và phần mềm. Năm 2013, ông thành lập Neuromeka với mong muốn phát triển các loại cobot dễ sử dụng, chi phí thấp, mở ra kỷ nguyên sử dụng rô-bốt cho những nhà sản xuất nhỏ. Neuromeka sở hữu năng lực công nghệ mạnh mẽ và đủ khả năng cạnh tranh về giá thành. Ông Park Jong-hoon bật mí.





Hiệu quả và chi phí của cobot phụ thuộc vào cách triển khai hai chức năng chính là phát hiện va chạm và dạy trực tiếp. Chẳng hạn, tính năng phát hiện va chạm thường cần nhiều cảm biến lực để tính áp lực tại các khớp nối, nên đòi hỏi chi phí lắp đặt và bảo trì cảm biến cao. Tuy nhiên, sản phẩm cobot Indy của Neuromeka hỗ trợ chính xác và ổn định cả hai chức năng này dựa trên các thuật toán điều khiển và phần mềm do công ty tự phát triển, thay vì sử dụng các loại cảm biến và phần cứng bổ sung. Trên thực tế, thiết bị giao diện tương tác người – rô-bốt (HRI), một trong những thiết bị quan trọng của cobot, sẽ quyết định giá thành. Để cắt giảm chi phí, Neuromeka đã cung cấp giao diện dưới dạng ứng dụng chạy trên hệ điều hành Android thay vì một thiết bị phần cứng. Hệ quả là cobot của Neuromeka có thể cải thiện hiệu suất so với các giải pháp khác với giá rẻ hơn 30%.





Không dừng lại ở bán rô-bốt, dịch vụ hỗ trợ cài đặt IndyPD





Mặc dù có nhu cầu về rô-bốt, nhưng nhiều doanh nghiệp vừa và nhỏ không thể đủ khả năng chi trả hơn 30.000 USD cho các loại rô-bốt công nghiệp với chức năng phức tạp, khó tiếp cận. Neuromeka đã giải quyết được vấn đề này. Với các thuật toán điều khiển riêng, doanh nghiệp đã phát triển loại rô-bốt dễ cài đặt, dễ sử dụng. Cobot này có thể tự động phát hiện va chạm sắp xảy ra giữa người và rô-bốt nhờ thuật toán thay vì cảm biến, giúp ngăn ngừa tai nạn, tránh gây thương tích cho con người ở nơi làm việc. Người dùng có thể kiểm tra cobot theo thời gian thực, theo dõi dữ liệu công việc mọi lúc mọi nơi qua ứng dụng. Neuromeka đã sản xuất thành công cobot với giá khoảng 10.000 USD. Tuy nhiên, khả năng di chuyển không phải là tất cả, rô-bốt cần đáp ứng các chức năng cụ thể nên cần được cài đặt công việc khiến chi phí tăng lên. Neuromeka đã tìm ra giải pháp sáng tạo để giải quyết vấn đề này. Ông Park Jong-hoon chia sẻ.





Chúng tôi cho rằng yêu cầu thiết yếu của khách hàng là lập trình và sử dụng cobot. Nhưng trên thực tế, không dễ để một doanh nghiệp nhỏ có đủ nhân lực làm điều này. Neuromeka đã nảy ra một ý tưởng độc đáo là dịch vụ kỹ sư cobot (còn gọi là IndyPD), trực tiếp hợp tác với khách hàng để hỗ trợ cài đặt, hiệu chỉnh theo yêu cầu trong quá trình hoạt động. Dịch vụ mới mẻ này cho phép các doanh nghiệp nhỏ tiếp cận, vận hành và sử dụng các cobot hiệu quả và độc lập hơn.