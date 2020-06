Bang Si-hyuk, Jimmy Jeong lọt danh sách quyền lực độc lập năm 2020 của Billboard

ⓒ Big Hit Entertainment

Tổng giám đốc điều hành Big Hit Entertainment Bang Si-hyuk và Tổng giám đốc điều hành JYP Entertainment Jimmy Jeong đã lọt vào danh sách quyền lực độc lập năm 2020 của trang âm nhạc uy tín Billboard.

Danh sách này tôn vinh các cá nhân hoạt động trong lĩnh vực đại diện và phân phối âm nhạc trên thế giới, ngoài ba hãng lớn của Mỹ là tập đoàn Universal Music, Sony Music Entertainment, và tập đoàn Warner Music. Năm nay, ông Bang Si-hyuk và ông Jimmy Jeong đã được vinh danh cùng những tên tuổi đình đám thế giới như Chủ tịch tập đoàn Disney Music Ken Bunt, Nhà sáng lập và Tổng giám đốc điều hành tập đoàn Big Machine Scott Borchetta.

CEO Big Hit Entertainment Bang Si Hyuk được đánh giá cao vì những thành tựu với nhóm Đoàn thiếu niên chống đạn (BTS). Big Hit được cho là đã đạt doanh thu 507,9 triệu USD năm 2019, tăng 95% so với con số chưa kiểm toán của năm 2018. Công ty cũng đang mở rộng phạm vi hoạt động ra nhiều lĩnh vực, tiêu biểu là nền tảng trực tuyến WeVerse.

CEO JYP Entertainment Jimmy Jeong cũng được hoan nghênh vì đã đưa công ty mở rộng thị trường ra toàn cầu, tiêu biểu là quan hệ hợp tác với công ty giải trí Mỹ The Orchard từ đầu năm 2019, giúp các nghệ sĩ GOT7, DAY6, TWICE, Stray Kids và ITZY phủ sóng toàn thế giới. Ông Jeong cũng đã ký kết hợp đồng hợp tác chiến lược với Republic Records cho nhóm nhạc nữ TWICE, công bố hồi tháng 2 sau tour diễn vòng quanh nước Mỹ năm ngoái của nhóm.