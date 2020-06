BTS là nghệ sĩ nước ngoài đầu tiên sau Michael Jackson dẫn đầu bảng xếp hạng doanh số album Oricon

ⓒ Big Hit Entertainment

Bảng xếp hạng âm nhạc Nhật Bản Oricon ngày 19/6 công bố nhóm Đoàn thiếu niên chống đạn (BTS) đã dẫn đầu xếp hạng doanh số album nửa đầu năm 2020.

Theo đó, album mới nhất “Map of the Soul: 7” của nhóm đã xuất sắc chiếm vị trí Quán quân sau khi tẩu tán được 429.000 bản tại xứ sở hoa anh đào. Sản phẩm cũng dẫn đầu bảng xếp hạng album theo ngày, tuần, và tháng của Oricon sau khi ra mắt hồi tháng 2.

Đây là lần đầu tiên sau 36 năm, một nghệ sĩ nước ngoài dẫn đầu bảng xếp hạng Oricon trong nửa đầu năm. Chủ nhân trước đó của ngôi vị này là ông hoàng nhạc Pop Michael Jackson với bản hit “Thriller” năm 1984.

Sau thành công của album tiếng Hàn mới, BTS đang chuẩn bị phát hành album tiếng Nhật thứ 4 “Map of the Soul: 7 ~ The Journey ~” ngày 15/7 tới.