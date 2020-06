Iloom – Thương hiệu nội thất phong cách sống hàng đầu Hàn Quốc

ⓒ iloom lnc.

Thiết kế nội thất vượt trí tưởng tượng của người tiêu dùng





Trong quá khứ, Hàn Quốc không có thương hiệu đồ nội thất văn phòng đến tận giữa những năm 1980. Fursys thành lập năm 1983 là công ty đầu tiên giới thiệu dòng sản phẩm nội thất văn phòng tại Hàn Quốc, thổi một làn gió mới cho ngành công nghiệp này. Năm 1998, Fursys thành lập thương hiệu nội thất phong cách sống Iloom. Từ một nhà thiết kế nội thất cho học sinh, Iloom đã mở rộng sang đồ nội thất gia đình, với phương châm tạo ra giá trị mới trong không gian sống, nâng cao chất lượng cuộc sống cho con người. Trong 20 năm hoạt động, Iloom luôn mạnh dạn đề xuất các khái niệm mới mẻ, độc đáo, tạo ra các sản phẩm sáng tạo, thu hút khách hàng. Công ty đã được công nhận là nhà tiên phong ngành công nghiệp thiết kế nội thất theo lối sống thông minh và sáng tạo. Hôm nay, chúng tôi sẽ giới thiệu về Iloom, nhà sản xuất đồ nội thất kết nối con người và không gian. Trưởng nhóm kế hoạch dự án Kim Tae-eun cho biết.





Hợp tác với đội ngũ thiết kế và nghiên cứu nội thất của tập đoàn





Ngay từ giai đoạn lập kế hoạch, Iloom đã phác thảo mong muốn của khách hàng và các sản phẩm có thể cung cấp. Chúng tôi quản lý toàn bộ quá trình, từ lập kế hoạch, thiết kế đến sản xuất. Với cơ sở hạ tầng sản xuất nội thất của tập đoàn Fursys, Iloom có thể biến ý tưởng thành hiện thực chỉ trong thời gian ngắn. Tập đoàn sở hữu viện nghiên cứu thiết kế nội thất độc lập Studio One, với đội ngũ nhân viên chuyên nghiên cứu về thiết kế nội thất. Thông qua hợp tác với viện nghiên cứu và bộ phận hoạch định thương hiệu, Iloom có thể quản lý toàn bộ quy trình sản xuất.





Đồ nội thất tùy chỉnh, thay đổi thiết kế theo nhịp sinh hoạt của từng người





Công ty mẹ Fursys được thành lập bởi các nhà thiết kế và kiến trúc sư chuyên nghiệp. Năm 1989, Fursys đã khai trương viện nghiên cứu thiết kế nội thất đầu tiên tại Hàn Quốc, thay đổi quan niệm yếu tố quan trọng duy nhất của đồ nội thất văn phòng là độ bền. Năm 2018, công ty đã mở viện nghiên cứu nội thất tích hợp đầu tiên, nơi các nhà thiết kế và kỹ sư thi công có thể hợp tác làm việc. Nhờ đó, công ty đã tăng cường năng lực chuyên môn về không gian sống và lối sống của người tiêu dùng. Dựa theo kinh nghiệm và chuyên môn đa dạng của công ty mẹ Fursys, Iloom có thể đánh giá chính xác xu hướng thiết kế nội thất mới nhất, tạo ra các thiết kế phong cách, tiện dụng, đảm bảo lợi thế cạnh tranh trên thị trường trong nước. Iloom đã nhiều lần giành được các giải thưởng thiết kế uy tín, như Giải thưởng thiết kế iF (Đức) và Giải thưởng thiết kế quốc tế xuất sắc (IDEA) (Mỹ). Các sản phẩm độc đáo, ưu việt của công ty đã được công nhận trên thị trường thế giới. Bà Kim Tae-eun bật mí.





Iloom đã nghiên cứu những thay đổi về phong cách sống, và đề xuất các loại nội thất phù hợp. Một ví dụ điển hình là giường ngủ. Chẳng hạn, các cặp vợ chồng Hàn Quốc sau khi sinh con hay ngủ chung với con cái, hoặc người chồng ngủ một mình còn người vợ ngủ cùng con ở một phòng khác. Đôi khi họ phải cất giường do cả ba phải ngủ trên sàn. Do đó, chúng tôi tự hỏi nên làm thế nào để giảm thiểu sự bất tiện đó. Chúng tôi đã thiết kế một chiếc giường cỡ đôi lớn cho bố mẹ, gắn với chiếc giường đơn cho em bé với thanh chắn an toàn. Khi em bé lớn, chiếc giường đơn có thể tháo rời và chuyển sang phòng riêng.





Dự án thiết kế cho những gia đình một thành viên





Giường gia đình Cusino của Iloom có thể tùy chỉnh phù hợp với cuộc sống của mỗi gia đình theo từng giai đoạn, từ lúc mới kết hôn đến khi có thêm thành viên mới. Nhờ đó, khách hàng sẽ không cần mua giường mới khi nhu cầu thay đổi. Iloom cũng đang nỗ lực tìm ra các giải pháp sáng tạo ở nhiều lĩnh vực khác nhau. Trưởng nhóm Kim Tae-eun chia sẻ.





Tại Hàn Quốc, số hộ gia đình một người đang tăng nhanh. Gia đình một người chỉ cần không gian sống nhỏ nên nhu cầu nội thất đa chức năng tăng cao để không chiếm quá nhiều chỗ trong nhà. Ví dụ, chiếc giường chiếm nhiều không gian trong phòng, nhưng lại chỉ dành để ngủ, và được xem là không mấy hiệu quả trong sử dụng không gian. Giường đa chức năng của chúng tôi với tên gọi motion bed có thể di chuyển dễ dàng, và cũng có thể biến thành ghế sofa gắn với bàn.





Coi trọng giá trị của thiết kế hơn thị phần





Theo Cục thống kê quốc gia Hàn Quốc, số hộ gia đình một thành viên chiếm tới 29,8% tổng số hộ gia đình tại Hàn Quốc năm 2019. Bắt kịp xu hướng này, Iloom đã giới thiệu các đồ nội thất phù hợp, đem lại không gian sống thuận tiện, dễ chịu cho các hộ gia đình một thành viên. Công ty cũng đã phát triển các thiết kế nội thất phục vụ thú cưng và nhận được phản hồi tích cực của người tiêu dùng, với tốc độ tăng trưởng 40% chỉ 6 tháng sau khi ra mắt. Công ty còn chia nhỏ các đơn vị phụ trách, như nhóm phát triển nội thất học tập phụ trách mảng nội thất dành cho học sinh, phòng sách; nhóm phát triển nội thất dành cho phòng khách, phòng ngủ; nhóm phát triển các loại ghế. Hiện nay, công ty đang thăm dò các thị trường quốc tế như Đài Loan, Hong Kong, Singapore và Việt Nam, thay đổi quan niệm thiết kế nội thất chỉ phục vụ nhu cầu nội địa. Doanh nghiệp đã đạt được thành tích ấn tượng với tốc độ tăng trưởng hai con số. Tuy nhiên, Iloom theo đuổi giá trị cao hơn những con số khô khan. Bà Kim Tae-eun cho biết.





Chúng tôi luôn nhấn mạnh “chia sẻ tâm hồn” hơn là “thị phần”. Với chúng tôi, cảm nhận của khách hàng về Iloom quan trọng hơn thứ hạng hay doanh số. Khi sử dụng đồ nội thất của Iloom, khách hàng tin tưởng sản phẩm, tiếp tục mua và còn giới thiệu cho bạn bè, người thân. Như vậy, nhiều người sẽ được tận hưởng giá trị tuyệt vời do Iloom tạo ra. Đây là mục tiêu cốt lõi của chúng tôi. Chúng tôi hy vọng cái tên Iloom sẽ khắc sâu trong tâm trí khách hàng như là một thương hiệu nội thất tuyệt vời, nâng cao chất lượng cuộc sống.