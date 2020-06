THIS IS NOT A SONG (JUN. K)

Ca sĩ / Nhóm nhạc: JUN. K (준케이)

Tên album / Đĩa đơn: THIS IS NOT A SONG

Ngày phát hành: 10/06/2020





Ca khúc

THIS IS NOT A SONG, 1929 (Korean Ver.)





Giới thiệu

“Idol quái thú” JUN. K vừa phát hành đĩa đơn kỹ thuật số “THIS IS NOT A SONG”, đánh dấu sự trở lại của nam ca sĩ kể từ khi xuất ngũ đầu năm nay.

Jun.K nổi tiếng với giọng hát trầm, ấm áp, cùng body nóng bỏng khiến không ít fan nữ K-pop phải rung rinh. Đã một thời gian khá dài anh tạm gác lại sự nghiệp ca hát để hoàn thành nhiệm vụ trong quân ngũ, nên màn comeback lần này được các fan không khỏi chờ đợi.

“THIS IS NOT A SONG, 1929 ” (Korean Ver.) là nhạc phẩm trữ tình, nhẹ nhàng và ngọt ngào. Như chính tựa đề của bài hát, “THIS IS NOT A SONG, 1929” không đơn thuần là một bản nhạc mà còn là cả trái tim của JUN. K. Qua ca khúc này, nam ca sĩ đã chia sẻ nhiều hơn với khán thính giả về thế giới quan, con người và những suy nghĩ sâu thẳm trong lòng anh.