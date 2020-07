2020 Lee Seung-hwan’s 2nd FALL TO FLY

Thời gian: 4-5/7

Địa điểm: Hội trường Samsung, đại học nữ Ewha, quận Seodaemun, Seoul, Hàn Quốc

“Ông hoàng của các đêm nhạc” Lee Seung-hwan sẽ tổ chức concert “FALL TO FLY” lần thứ hai vào ngày 4-5/7 tại hội trường Samsung, đại học nữ Ewha, quận Seodaemun, Seoul, Hàn Quốc. “FALL TO FLY” là tựa đề album thứ 11 của nam ca sĩ gạo cội, phát hành năm 2014 theo hình thức album kép với 2 đĩa CD. Sản phẩm có sự tham gia của nhiều nghệ sĩ khách mời như Wouter Hamel, MC Meta, Lush, thậm chí cả nhà thơ, nhà văn Do Jong-hwan, và được thu âm ở Los Angeles, Nashville (Mỹ) và London (Anh). Hành trình 6 năm sản xuất album này sẽ được tái hiện trên sân khấu “FALL TO FLY” thứ hai sắp tới. Buổi biểu diễn đầu tiên đã được tổ chức vào tháng 2 năm nay.